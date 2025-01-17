В Европе ожидают падение одного из последних бастионов ВСУ в Донбассе

NZZ: Покровск — это последний бастион для ВСУ, который скоро падет
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Для ВСУ последним бастионом на фронте остался Покровск
Для ВСУ последним бастионом на фронте остался Покровск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Покровск (Красноармейск) в настоящий момент является одним из важнейших украинских бастионов, который однако продержится недолго. Такой прогноз дают журналисты швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ). 

«Покровск сейчас определенно превращается <…> в один из последних бастионов украинских военных в Донбассе», — отмечают авторы материала, предполагая, что именно этот город вскоре будет освобожден российскими военными. Уже сейчас на покровском направлении Украина вынуждена закрыть свою угольную шахту недалеко от города. 

В Минобороны РФ отмечали, что российским военным осталось взять под контроль несколько населенных пунктов, чтобы подойти вплотную к Красноармейску с юго-запада. Еще с начала января западные источники отмечали серьезные проблемы для ВСУ на фронте, говоря именно про покровское направление. Forbes и другие издания писали, что украинские бригады разваливаются сами по себе из-за дезертирства.

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Город Покровск (Красноармейск) в настоящий момент является одним из важнейших украинских бастионов, который однако продержится недолго. Такой прогноз дают журналисты швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ).  «Покровск сейчас определенно превращается <…> в один из последних бастионов украинских военных в Донбассе», — отмечают авторы материала, предполагая, что именно этот город вскоре будет освобожден российскими военными. Уже сейчас на покровском направлении Украина вынуждена закрыть свою угольную шахту недалеко от города.  В Минобороны РФ отмечали, что российским военным осталось взять под контроль несколько населенных пунктов, чтобы подойти вплотную к Красноармейску с юго-запада. Еще с начала января западные источники отмечали серьезные проблемы для ВСУ на фронте, говоря именно про покровское направление. Forbes и другие издания писали, что украинские бригады разваливаются сами по себе из-за дезертирства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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