NYT: Байден втайне от всех инвестировал млрд долларов в производство БПЛА в ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена тайно инвестировала деньги в развитие производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. По данным западных СМИ, это позволило Киеву значительно расширить выпуск дронов.
«Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях», — передает газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ и слова Джейка Салливана, помощника Байдена по национальной безопасности США.
Салливан подчеркнул стратегическую значимость американской поддержки в этой области. Он указал, что Вашингтон начал оказывать помощь Киеву в производстве БПЛА еще осенью 2022 года.
Ранее RT рассказал, сколько украинских дронов было сбито с начала спецоперации. За это время российские войска уничтожили более 40 тысяч беспилотников.
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