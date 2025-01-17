NYT: Байден втайне от всех инвестировал млрд долларов в производство БПЛА в ВСУ

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США тайно спонсировали производство дронов на Украине
США тайно спонсировали производство дронов на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена тайно инвестировала деньги в развитие производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. По данным западных СМИ, это позволило Киеву значительно расширить выпуск дронов.

«Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях», — передает газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ и слова Джейка Салливана, помощника Байдена по национальной безопасности США.

Салливан подчеркнул стратегическую значимость американской поддержки в этой области. Он указал, что Вашингтон начал оказывать помощь Киеву в производстве БПЛА еще осенью 2022 года.

Ранее RT рассказал, сколько украинских дронов было сбито с начала спецоперации. За это время российские войска уничтожили более 40 тысяч беспилотников.

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Администрация президента США Джо Байдена тайно инвестировала деньги в развитие производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. По данным западных СМИ, это позволило Киеву значительно расширить выпуск дронов. «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях», — передает газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ и слова Джейка Салливана, помощника Байдена по национальной безопасности США. Салливан подчеркнул стратегическую значимость американской поддержки в этой области. Он указал, что Вашингтон начал оказывать помощь Киеву в производстве БПЛА еще осенью 2022 года. Ранее RT рассказал, сколько украинских дронов было сбито с начала спецоперации. За это время российские войска уничтожили более 40 тысяч беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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