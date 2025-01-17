ВС РФ освободили Славянку в ДНР

Славянка освобождена российскими военными, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ установили контроль над Славянкой в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Славянку», — сообщили в Минобороны. Этот населенный пункт находится в ДНР.
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