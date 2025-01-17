Байден сделал неожиданное заявление о поездке в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что во время своего необъявленного визита в Киев в феврале 2023 года испытывал опасения из-за риска покушения на свою жизнь со стороны радикальных группировок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине могут попробовать сделать это [совершить покушение]», — признался Байден, отвечая на вопрос о решении посетить Киев. Его слова приводит телеканал MSNBC.
Президент подчеркнул, что его защиту во время поездки обеспечивали высококвалифицированные специалисты. Байден отметил, что сопровождающие его люди были «лучшими» в своей области, что позволило ему чувствовать себя более защищенным во время визита.
Джо Байден 20 февраля 2023 года совершил необъявленный визит в Киев, это была его первая поездка Украину с начала специальной военной операции. Президент США прибыл из Польши на поезде и встретился с президентом Владимиром Зеленским, пообещав продолжить поддержку Киева. Байдена сопровождали советник по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, которым была дана инструкция сохранить визит в тайне.
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