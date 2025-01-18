Курганские женщины после слов о «рожалках» попросили вернуть местный маткапитал

В Курганской области женщины хотят, чтобы вернули региональный маткапитал по примеру соседних регионов, где семьи при рождении детей получают солидные выплаты. Депутат Госдумы Александр Ильтяков призвал рожать «пока рожалка» работает, но маткапитал для курганских женщин почему-то не ввели. С таким вопросом в редакцию обратились читательницы, воспитывающие маленьких детей.
«В Свердловской области выплачивают семьям при рождении детей 170 тысяч рублей регионального маткапитала, в Тюменской области — 150 тысяч рублей, в Челябинской области — 132 тысячи рублей, а в Курганской — ноль. После слов депутата о „рожалках“ мы спросили в МФЦ, а когда у нас сделают такие же выплаты, как у соседей. Сотрудница центра лишь посмеялась в ответ», — сообщили женщины.
Десять лет назад жительницы Курганской области направляли в адрес депутатов регионального парламента коллективное обращение, в котором выразили несогласие с отменой регионального маткапитала. Выплаты предоставлялись на погашение части ипотечного кредита молодым семьям при рождении второго ребенка.
Корреспондент агентства направил запрос информации в департамент информационной и внутренней политики Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Александр Ильтяков, выступивший против абортов и раскритикованный за «рожалку», объяснил свое высказывание. Он заявил, что сказал все правильно и назвал вещи своими именами. «Я говорю в общем — „рожалка“ должна рожать. Если она работает, значит, надо это делать, потому что Господь дал великое счастье — родить ребенка на свет», — сказал Ильтяков. Депутат неоднократно выступал за стимулирование рождаемости в регионе.
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