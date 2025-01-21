Жительница Еманжелинска получила 6 млн рублей после жалобы генпрокурору Краснову

21 января 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

Краснов приезжал в Челябинскую область в ноябре 2024 года Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Почти шесть миллионов рублей за утраченный дом получила жительница города Еманжелинска Челябинской области после жалобы генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «По поручению Краснова проверено обращение жительницы города Еманжелинска… Одобрена единовременная социальная выплата на сумму 5,97 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Женщина проживала в частном доме, который летом прошлого года пострадал от подтопления. В Еманжелинске был введен режим чрезвычайно ситуации. Женщина и ее семья получили финансовую помощь за полную утрату имущества первой необходимости. В августе—сентябре женщина обратилась в администрацию города с требованием предоставить ей социальную выплату на покупку жилья взамен утраченного. Но межведомственная комиссия пришла к заключению, что дом подлежит капитальному ремонту и реконструкции. Представители госконтроля и надзора участие в обследовании дома не принимали, поэтому принятое без них решение является нелегитимным, пояснили в прокуратуре. Дом был признан непригодным для проживания, а женщина получила полагающуюся выплату, на которую купила квартиру в Челябинске. Краснов приезжал в Челябинскую область 27 ноября 2024 года, где провел личный прием с жителями региона. По результатам его визита прокуратура инициировала внесение некоторых изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО. Также со своей должности была уволена начальник региональной Госжилинспекции Рашида Ковалева, депутат Сергей Безруков из Чебаркуля лишился своих полномочий. Многодетная семья из города Коркино получила земельный участок, в котором ранее ей было отказано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти шесть миллионов рублей за утраченный дом получила жительница города Еманжелинска Челябинской области после жалобы генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «По поручению Краснова проверено обращение жительницы города Еманжелинска… Одобрена единовременная социальная выплата на сумму 5,97 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Женщина проживала в частном доме, который летом прошлого года пострадал от подтопления. В Еманжелинске был введен режим чрезвычайно ситуации. Женщина и ее семья получили финансовую помощь за полную утрату имущества первой необходимости. В августе—сентябре женщина обратилась в администрацию города с требованием предоставить ей социальную выплату на покупку жилья взамен утраченного. Но межведомственная комиссия пришла к заключению, что дом подлежит капитальному ремонту и реконструкции. Представители госконтроля и надзора участие в обследовании дома не принимали, поэтому принятое без них решение является нелегитимным, пояснили в прокуратуре. Дом был признан непригодным для проживания, а женщина получила полагающуюся выплату, на которую купила квартиру в Челябинске. Краснов приезжал в Челябинскую область 27 ноября 2024 года, где провел личный прием с жителями региона. По результатам его визита прокуратура инициировала внесение некоторых изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО. Также со своей должности была уволена начальник региональной Госжилинспекции Рашида Ковалева, депутат Сергей Безруков из Чебаркуля лишился своих полномочий. Многодетная семья из города Коркино получила земельный участок, в котором ранее ей было отказано.