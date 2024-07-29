В Еманжелинске, где объявлен режим ЧС, перекрыли дорогу. Фото

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ГАИ перекрыла проезд в обоих направлениях Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Еманжелинске Челябинской области, где объявлен режим ЧС и куда приехал глава региона Алексей Текслер, 29 июля из-за подтопления перекрыли дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

«В Еманжелинском районе на автодороге разрез Батуринский — Пионерский наблюдается выход воды на проезжую часть. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На этом участке дороги сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они просят водителей искать пути объезда.

Ранее в Еманжелинске был введен режим ЧС из-за подтопления территорий. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе объезда пострадавших от наводнения территорий посетил поселки Пионерский и Рабочий, где встретился с жителями и провел оперативный штаб.

Дорога между поселками перекрыта для проезда
Дорога между поселками перекрыта для проезда

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В Еманжелинске Челябинской области, где объявлен режим ЧС и куда приехал глава региона Алексей Текслер, 29 июля из-за подтопления перекрыли дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ. «В Еманжелинском районе на автодороге разрез Батуринский — Пионерский наблюдается выход воды на проезжую часть. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — уточнили в пресс-службе ведомства. На этом участке дороги сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они просят водителей искать пути объезда. Ранее в Еманжелинске был введен режим ЧС из-за подтопления территорий. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе объезда пострадавших от наводнения территорий посетил поселки Пионерский и Рабочий, где встретился с жителями и провел оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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