ГАИ перекрыла проезд в обоих направлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Еманжелинске Челябинской области, где объявлен режим ЧС и куда приехал глава региона Алексей Текслер, 29 июля из-за подтопления перекрыли дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

«В Еманжелинском районе на автодороге разрез Батуринский — Пионерский наблюдается выход воды на проезжую часть. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На этом участке дороги сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они просят водителей искать пути объезда.

Ранее в Еманжелинске был введен режим ЧС из-за подтопления территорий. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе объезда пострадавших от наводнения территорий посетил поселки Пионерский и Рабочий, где встретился с жителями и провел оперативный штаб.

Дорога между поселками перекрыта для проезда Управление Госавтоинспекции Челябинской области, vk.com