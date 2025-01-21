Арест сыновей главаря ОПГ, метели и обучение врип мэра: главные события Кургана 21 января

В Курганской области 21 января произошло сразу несколько значимых событий. Сыновья экс-лидера ОПГ «Локомотив» обжалуют арест по делу об убийстве и разбое. В регионе перекрыли дороги из-за метели, а депутаты Кургана обсудят перенос сроков выборов мэра. Подробности — в подборке URA.RU.
Сыновей экс-главаря ОПГ «Локомотив» арестовали по делу об убийстве и разбое
Сыновья бывшего лидера курганской ОПГ «Локомотив» обвиняются в тяжких преступлениях, включая убийство, вымогательство и разбой. По данным источников, они входят в преступную группу, связанную с криминальным прошлым их отца. Преступления, которые вменяют мужчинам, были совершены в 2012 и 2019 годах. На данный момент обвиняемые находятся в СИЗО, но подали апелляцию на арест. Решение суда по жалобе ожидается в ближайшие недели, а сами арестованные пробудут под стражей минимум до 24 февраля.
Из-за метели перекрыты дороги
Снегопады и метели в регионе привели к закрытию движения на нескольких ключевых трассах, включая участки дорог в Макушинском и Частоозерском округах, а также трассу «Курган — Куртамыш — Целинное». Кроме того, продолжают действовать ограничения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» от границы с Челябинской областью до Казахстана. МЧС призывает жителей отказаться от поездок за пределы населенных пунктов, предупреждая о снежных заносах, сильной метели и порывах ветра до 18 м/с. Р
В Варгашинском округе готовятся к выборам главы
После срыва предыдущих попыток выборов в Варгашинском округе, новый конкурс назначен на 5 февраля. Подано четыре заявки: от председателя окружной думы, работника администрации и двух экс-сотрудников МВД. Первый этап конкурса в ноябре 2024 года был признан несостоявшимся, что подтвердили в администрации округа.
Выборы мэра Кургана перенесут из-за обучения Антона Науменко
Срок подачи заявок на конкурс по выбору мэра Кургана будет продлен. Причиной стал врип главы Антон Науменко, который не успевает подать документы из-за прохождения обучения после тестирования в Москве. По словам инсайдеров, сроки могут продлить на две недели. Дополнительное время запросил и оппозиционер Яков Сидоров, заявив, что не успевает завершить подготовку своей предвыборной программы.
Миграционная убыль в Курганской области снизилась на 39%
За январь–октябрь 2024 года миграционная убыль в Курганской области сократилась почти на 40%. По данным Свердловскстата, в регионе также наблюдается рост экономики и снижение уровня безработицы до рекордных 0,2%. Правительство области отмечает, что за три года в регионе реализовали почти 2000 инвестиционных проектов, создав 15 тысяч рабочих мест.
Матвиенко поздравила Курган с присвоением статуса «Город трудовой доблести»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с поздравлением жителям Кургана. Новый статус был присвоен городу 15 января 2025 года указом президента РФ Владимира Путина за вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Ранее инициативу поддержали ветераны, депутаты Госдумы и представители партии «Единая Россия». Статус подчеркивает заслуги Кургана в обеспечении производства военной и гражданской продукции.
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