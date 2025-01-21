21 января 2025

Мэры Губкинского и Приуральского района ЯНАО сдали оружие в пользу бойцов СВО

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Сакал и Бандурко сдали ружье на нужды СВО, архивное фото
Сакал и Бандурко сдали ружье на нужды СВО, архивное фото Фото:

Главы Губкинского и Приуральского района Андрей Бандурко и Иван Сакал передали оружие на нужды СВО. Об этом они сообщили в своих telegram-каналах.

«Поддержал инициативу Губернатора Ямала и передаю гладкоствольный полуавтомат нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сообщил глава Приуральского района. Как сообщает Сакал, оружие передадут через неделю, когда приедут бойцы СВО в отпуск.

К инициативе присоединился ранее Бандурко. Он отметил, что губернатор поднял «важную проблему дефицита гладкоствольного оружия на передовой». Он также передал оружие в зону СВО. Об этом он сообщил в видеообращении.

Автором инициативы стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он подал пример ямальцам и передал личное полуавтоматические ружье Baikal и 350 патронов к нему.

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Главы Губкинского и Приуральского района Андрей Бандурко и Иван Сакал передали оружие на нужды СВО. Об этом они сообщили в своих telegram-каналах. «Поддержал инициативу Губернатора Ямала и передаю гладкоствольный полуавтомат нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сообщил глава Приуральского района. Как сообщает Сакал, оружие передадут через неделю, когда приедут бойцы СВО в отпуск. К инициативе присоединился ранее Бандурко. Он отметил, что губернатор поднял «важную проблему дефицита гладкоствольного оружия на передовой». Он также передал оружие в зону СВО. Об этом он сообщил в видеообращении. Автором инициативы стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он подал пример ямальцам и передал личное полуавтоматические ружье Baikal и 350 патронов к нему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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