Мэры Губкинского и Приуральского района ЯНАО сдали оружие в пользу бойцов СВО

Главы Губкинского и Приуральского района Андрей Бандурко и Иван Сакал передали оружие на нужды СВО. Об этом они сообщили в своих telegram-каналах.
«Поддержал инициативу Губернатора Ямала и передаю гладкоствольный полуавтомат нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сообщил глава Приуральского района. Как сообщает Сакал, оружие передадут через неделю, когда приедут бойцы СВО в отпуск.
К инициативе присоединился ранее Бандурко. Он отметил, что губернатор поднял «важную проблему дефицита гладкоствольного оружия на передовой». Он также передал оружие в зону СВО. Об этом он сообщил в видеообращении.
Автором инициативы стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он подал пример ямальцам и передал личное полуавтоматические ружье Baikal и 350 патронов к нему.
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