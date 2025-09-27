Молдавия и Украина нацелились на российскую базу в Приднестровье

Молдавия и Украина готовы открыть второй фронт против России в Приднестровье
Молдавия и Украина готовы объединиться против России
Молдавия и Украина готовы объединиться против России
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Молдавия и Украина готовят провокацию против России в районе села Колбасна в Приднестровье, где находится склад боеприпасов. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Есть большая опасность открытия второго фронта против России именно в ПМР, которая граничит с Молдавией и Украиной. Санду готовится окончательно решить приднестровский вопрос. <...> Санду боится нападать на Приднестровье только вооруженными силами Молдавии. Разрабатывается план совместной с ВСУ провокации», — сказал Скориков.

Провокация планируется в районе села Колбасна, где находится склад с советскими боеприпасами, который охраняют российские войска, уточнил собеседник URA.RU. По его мнению, особенно высокая вероятность подобного развития событий «будет в период, когда переговорный процесс между Россией и Украиной зайдет в окончательный тупик».

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья базируется оперативная группа российских войск.

