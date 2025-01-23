Под Тюменью людям дали доступ к лекарствам на неделю

В тюменском селе на неделю открыли аптеку, которая не работала месяцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека будет работать до 1 февраля
Аптека будет работать до 1 февраля Фото:

В селе Чикча (Тюменская область) с 23 января заработала единственная в насаленном пункте аптека. При этом работать она будет только до 1 февраля. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Точка продажи не работала больше двух месяцев.

«Сегодня заработала аптека, по-моему, два месяца она не работала. Конечно, ассортимент скудный, но принимаются заявки, чтобы медикаменты привезти. Огорчает, что она открыта временно, пока не найдут человека в штат на постоянной основе. Тот сотрудник, который пришел сегодня, он работает временно, его перевели временно, он будет работать до 1 февраля», — сообщила местная жительница Анастасия Бычкова.

Ранее агентство писало о том, что жителей Чикчинского муниципального округа оставили без снабжения лекарствами. Так в селе Чикча, деревнях Якуши и Криваданова не работали аптечные пункты. Лекарства там должны были реализовываться через ФАПы, но и там отсутствовали специалисты, которые могли бы отпускать препараты.

После публикации новости, прокуратура организовала проверку. 23 января в селе Чикча пройдет встреча с местной администрацией, представителями департамента здравоохранения и аптекарской сетью.

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В селе Чикча (Тюменская область) с 23 января заработала единственная в насаленном пункте аптека. При этом работать она будет только до 1 февраля. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Точка продажи не работала больше двух месяцев. «Сегодня заработала аптека, по-моему, два месяца она не работала. Конечно, ассортимент скудный, но принимаются заявки, чтобы медикаменты привезти. Огорчает, что она открыта временно, пока не найдут человека в штат на постоянной основе. Тот сотрудник, который пришел сегодня, он работает временно, его перевели временно, он будет работать до 1 февраля», — сообщила местная жительница Анастасия Бычкова. Ранее агентство писало о том, что жителей Чикчинского муниципального округа оставили без снабжения лекарствами. Так в селе Чикча, деревнях Якуши и Криваданова не работали аптечные пункты. Лекарства там должны были реализовываться через ФАПы, но и там отсутствовали специалисты, которые могли бы отпускать препараты. После публикации новости, прокуратура организовала проверку. 23 января в селе Чикча пройдет встреча с местной администрацией, представителями департамента здравоохранения и аптекарской сетью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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