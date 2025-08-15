Трамп заявил, что хочет встретиться с Лукашенко

Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко
Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко Фото:

Президент США Дональд Трамп ждет встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом за несколько часов до начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил сам Трамп.

«Замечательно поговорил [по телефону] с глубоко уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. <...> Жду встречи с ним в будущем»,- написал Трамп в своей соцсети Truth Social. 

Как пояснил американский лидер, он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Он также обсудил с ним освобождение еще 1300 человек, отметив, что обсуждение было «очень хорошим». По словам Трампа, в беседе лидеры затронули множество тем, включая грядущую встречу президента США с Путиным. 

Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе Трампа 21 июня. Это произошло после после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с белорусским президентом в Минске.

