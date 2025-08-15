Трамп заявил, что хочет встретиться с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп ждет встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом за несколько часов до начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил сам Трамп.
«Замечательно поговорил [по телефону] с глубоко уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. <...> Жду встречи с ним в будущем»,- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как пояснил американский лидер, он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Он также обсудил с ним освобождение еще 1300 человек, отметив, что обсуждение было «очень хорошим». По словам Трампа, в беседе лидеры затронули множество тем, включая грядущую встречу президента США с Путиным.
Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе Трампа 21 июня. Это произошло после после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с белорусским президентом в Минске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.