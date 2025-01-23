23 января 2025

В Тюмени изменили схему автобусного маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую остановку автобус будет делать с 1 февраля
Новую остановку автобус будет делать с 1 февраля Фото:

В Тюмени с 1 февраля добавят новую остановку в схему маршрута №61. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Внесены изменения в схему маршрута № 61. С 1 февраля 2025 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 61 „Новое Луговое — Дом обороны“ включается остановочный пункт „Мальвинка“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии.

Ранее изменения в движение городских автобусов добавили сразу в несколько маршрутов. Так с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53.

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В Тюмени с 1 февраля добавят новую остановку в схему маршрута №61. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Внесены изменения в схему маршрута № 61. С 1 февраля 2025 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 61 „Новое Луговое — Дом обороны“ включается остановочный пункт „Мальвинка“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии. Ранее изменения в движение городских автобусов добавили сразу в несколько маршрутов. Так с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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