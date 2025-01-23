В Тюмени изменили схему автобусного маршрута

Новую остановку автобус будет делать с 1 февраля
В Тюмени с 1 февраля добавят новую остановку в схему маршрута №61. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Внесены изменения в схему маршрута № 61. С 1 февраля 2025 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 61 „Новое Луговое — Дом обороны“ включается остановочный пункт „Мальвинка“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии.
Ранее изменения в движение городских автобусов добавили сразу в несколько маршрутов. Так с 30 ноября новые остановки включат в схемы маршрутов №120, 120к и 53.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!