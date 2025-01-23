В Тюмени участникам СВО начнут бесплатно вставлять зубы

В Тюменской области участникам специальной военной операции будут бесплатно изготавливать и ремонтировать зубные протезы. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
«Установить в отношении отдельной категории граждан из числа участников СВО меру социальной поддержки в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики и других дорогостоящих материалов). Бесплатное изготовление осуществляется в отношении граждан РФ, принимавших участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года», — указано в документе.
Главным условием получения льготы является проживание на территории региона не менее пяти лет на дату обращения за помощью. В перечень услуг входит и изготовление коронки. Обратиться за зубным протезом можно не чаще одного раза в три года.
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