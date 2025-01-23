«Сотрудничает со следствием»: главное о задержании бывшего свердловского министра ЖКХ

Задержанный экс-глава минЖКХ Смирнов дает показания на коллег

24 января 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов подозревается в получении крупной взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Экс-глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов задержан по подозрению в получении крупной взятки. С ним работают следователи из отдела по особо важным делам. Что известно об этом деле на данный час, в краткой сбойке URA.RU. Задержание Информация о задержании Смирнова появилась утром 24 января, хотя сами следственные действия начались якобы накануне 23-го. Именно в четверг, по неподтвержденной пока информации, был задержан экс-министр. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Кем именно, когда и с какой целью она была передана, не раскрывается. Показания Сейчас бывший чиновник дает показания следователям из отдела по особо важным делам. «Смирнов сотрудничает со следствием, в том числе дает информацию по госслужащим, интересующим силовиков», — рассказал источник URA.RU. В пятницу, 24 января, ему должна быть избрана мера пресечения. Есть вероятность, что после этого экс-министра этапируют в Москву. Во многом это будет зависеть от того, напишет ли он явку с повинной. Отставка Задержанию Смирнова предшествовала его отставка 13 января. Она была внезапной и шокировала большинство его коллег (агентство писало об их реакции). На посту министра Смирнов проработал 13 лет и заявление написал по собственному желанию. В интервью URA.RU он признавался, что не планировал такой сценарий. «В то же время я понимал, что это место не вечное, все равно когда-то придется уйти… Мне не 18 лет, я осознаю, что министерству и правительству надо дальше развиваться», — объяснял он. Подчиненные Отставке Смирнова предшествовало задержание его заместителя Андрея Кислицына. По версии следствия, он получил взятку от бывшего одногруппника, экс-депутата заксобрания Павла Мякишева в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставкой светильников в муниципалитеты). Мякишев сейчас находится под стражей, а Кислицина отпустили под домашний арест. В свете этих событий на допрос вызвали другого заместителя Смирнова — Игоря Чикризова, и в декабре чиновник подал в отставку. Давал объяснения силовикам и сам Смирнов относительно подчиненных. Уже тогда начала курсировать информация о возможном задержании главы ЖКХ (на тот момент), этого ожидали в декабре. Официально пока ни одно из силовых ведомств Свердловской области факт задержания экс-министра не подтвердило. Все самое актуальное о громком деле Смирнова — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов задержан по подозрению в получении крупной взятки. С ним работают следователи из отдела по особо важным делам. Что известно об этом деле на данный час, в краткой сбойке URA.RU. Информация о задержании Смирнова появилась утром 24 января, хотя сами следственные действия начались якобы накануне 23-го. Именно в четверг, по неподтвержденной пока информации, был задержан экс-министр. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Кем именно, когда и с какой целью она была передана, не раскрывается. Сейчас бывший чиновник дает показания следователям из отдела по особо важным делам. «Смирнов сотрудничает со следствием, в том числе дает информацию по госслужащим, интересующим силовиков», — рассказал источник URA.RU. В пятницу, 24 января, ему должна быть избрана мера пресечения. Есть вероятность, что после этого экс-министра этапируют в Москву. Во многом это будет зависеть от того, напишет ли он явку с повинной. Задержанию Смирнова предшествовала его отставка 13 января. Она была внезапной и шокировала большинство его коллег (агентство писало об их реакции). На посту министра Смирнов проработал 13 лет и заявление написал по собственному желанию. В интервью URA.RU он признавался, что не планировал такой сценарий. «В то же время я понимал, что это место не вечное, все равно когда-то придется уйти… Мне не 18 лет, я осознаю, что министерству и правительству надо дальше развиваться», — объяснял он. Отставке Смирнова предшествовало задержание его заместителя Андрея Кислицына. По версии следствия, он получил взятку от бывшего одногруппника, экс-депутата заксобрания Павла Мякишева в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставкой светильников в муниципалитеты). Мякишев сейчас находится под стражей, а Кислицина отпустили под домашний арест. В свете этих событий на допрос вызвали другого заместителя Смирнова — Игоря Чикризова, и в декабре чиновник подал в отставку. Давал объяснения силовикам и сам Смирнов относительно подчиненных. Уже тогда начала курсировать информация о возможном задержании главы ЖКХ (на тот момент), этого ожидали в декабре. Официально пока ни одно из силовых ведомств Свердловской области факт задержания экс-министра не подтвердило. Все самое актуальное о громком деле Смирнова — в онлайн-трансляции URA.RU.