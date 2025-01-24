В Тюменской области из-за непогоды ограничили движение по автозимнику

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Ограничение продлится до 16 часов 25 января
Ограничение продлится до 16 часов 25 января Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) на сутки ограничили движение по автозимнику. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Такое решение связано с ухудшением погодных условий.

«На сутки с 16 часов 24 января до 16 часов 25 января закрыто движение по автозимнику Нижняя Тавда — деревня Кускургуль в Нижнетавдинском районе», — сообщили в ведомстве. Решение связано со сложными погодными условиями.

На месте работает наряд ДПС. Водителей информируют и советуют выбирать альтернативный маршрут. 

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) на сутки ограничили движение по автозимнику. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Такое решение связано с ухудшением погодных условий. «На сутки с 16 часов 24 января до 16 часов 25 января закрыто движение по автозимнику Нижняя Тавда — деревня Кускургуль в Нижнетавдинском районе», — сообщили в ведомстве. Решение связано со сложными погодными условиями. На месте работает наряд ДПС. Водителей информируют и советуют выбирать альтернативный маршрут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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