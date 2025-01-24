В Тюменской области из-за непогоды ограничили движение по автозимнику

Ограничение продлится до 16 часов 25 января
В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) на сутки ограничили движение по автозимнику. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Такое решение связано с ухудшением погодных условий.
«На сутки с 16 часов 24 января до 16 часов 25 января закрыто движение по автозимнику Нижняя Тавда — деревня Кускургуль в Нижнетавдинском районе», — сообщили в ведомстве. Решение связано со сложными погодными условиями.
На месте работает наряд ДПС. Водителей информируют и советуют выбирать альтернативный маршрут.
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