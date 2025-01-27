Жителям Кургана предложили дешево улететь на лучшие направления

Курганцы смогут купить дешевые билеты на самолет в Москву и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут улететь в Минводы за 10500 рублей
Курганцы могут улететь в Минводы за 10500 рублей Фото:

Жители Кургана могут воспользоваться выгодными предложениями на авиабилеты в ряд крупных городов России в январе и феврале. Самые низкие цены на перелеты были зафиксированы в направлениях в Москву и Сочи, что делает эти направления особенно привлекательными для путешественников. Подборку сделал telegram-канал «Курганистан».

«Москва — 5 500 рублей (рейсы на 28 и 30 января); Сочи — 7 348 рублей (авиакомпании предлагают улететь за эту сумму 26 февраля)», — сообщается в данных авиакомпаний. Эти предложения становятся одними из самых доступных для жителей Кургана этой зимой.

Кроме Москвы и Сочи, дешевые билеты также доступны в Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Цены на перелет в Минеральные Воды начинаются от 10 405 рублей, а в Санкт-Петербург — от 7 348 рублей.

В преддверии зимних месяцев санатории Курганской области активно готовятся к приему гостей, предлагая разнообразные программы отдыха и оздоровления. В январе и феврале стоимость проживания и лечения варьируется в зависимости от выбранного санатория и предоставляемых услуг, что позволяет жителям и гостям региона выбирать оптимальные варианты для зимнего отдыха.

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Жители Кургана могут воспользоваться выгодными предложениями на авиабилеты в ряд крупных городов России в январе и феврале. Самые низкие цены на перелеты были зафиксированы в направлениях в Москву и Сочи, что делает эти направления особенно привлекательными для путешественников. Подборку сделал telegram-канал «Курганистан». «Москва — 5 500 рублей (рейсы на 28 и 30 января); Сочи — 7 348 рублей (авиакомпании предлагают улететь за эту сумму 26 февраля)», — сообщается в данных авиакомпаний. Эти предложения становятся одними из самых доступных для жителей Кургана этой зимой. Кроме Москвы и Сочи, дешевые билеты также доступны в Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Цены на перелет в Минеральные Воды начинаются от 10 405 рублей, а в Санкт-Петербург — от 7 348 рублей. В преддверии зимних месяцев санатории Курганской области активно готовятся к приему гостей, предлагая разнообразные программы отдыха и оздоровления. В январе и феврале стоимость проживания и лечения варьируется в зависимости от выбранного санатория и предоставляемых услуг, что позволяет жителям и гостям региона выбирать оптимальные варианты для зимнего отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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