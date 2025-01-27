Более 20 тюменских детей заразились опасной инфекцией

В Тюменской области около 20 детей в 2024 году заразились туберкулезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего за год заболевание выявили примерно у 560 человек.
«В Тюменской области не меньше 22 детей заразились туберкулезом. <...> За 11 месяцев 2024 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей структуре заболевших дети составляют 4%», — сообщило издание 72.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU писало, что темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. В 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД.
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