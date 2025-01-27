27 января 2025

Более 20 тюменских детей заразились опасной инфекцией

В Тюменской области 22 ребенка заразились туберкулезом
© Служба новостей «URA.RU»
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В общей структуре заболевших дети составляют 4%
В общей структуре заболевших дети составляют 4% Фото:

В Тюменской области около 20 детей в 2024 году заразились туберкулезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего за год заболевание выявили примерно у 560 человек.

«В Тюменской области не меньше 22 детей заразились туберкулезом. <...> За 11 месяцев 2024 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей структуре заболевших дети составляют 4%», — сообщило издание 72.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU писало, что темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. В 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД.

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В Тюменской области около 20 детей в 2024 году заразились туберкулезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего за год заболевание выявили примерно у 560 человек. «В Тюменской области не меньше 22 детей заразились туберкулезом. <...> За 11 месяцев 2024 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей структуре заболевших дети составляют 4%», — сообщило издание 72.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. В 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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