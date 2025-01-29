Курганские приставы предотвратили потенциальную опасность. Они нашли и забрали замаскированный нож у гражданина, который пришел к ним на прием. Об этом сообщается в официальной группе курганского управления судебных приставов в социальной сети «ВКонтакте».
«Сотрудники службы вовремя заметили смятение на лице курганца и предупредили его о последствиях. Мужчине рассказали про составление протокола об административном правонарушении и штрафе, если он не сдаст потенциально опасные предметы до прохождения через рамку-металлодетектор», — указано в посте.
Приставы напомнили, что для обеспечения безопасности всех посетителей и работников учреждений, судебные приставы настоятельно рекомендуют гражданам тщательно готовиться к визиту в судебные учреждения, оставляя все запрещенные предметы дома. В случае несоблюдения правил безопасности можно столкнуться с административной ответственностью и штрафами.
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