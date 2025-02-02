Как и какой шоколад влияет на настроение: объяснила врач-диетолог Валентина Савельева

Диетолог Савельева: шоколад помогает бороться со стрессом и улучшает настроение
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад улучшает настроение, увеличивая содержание гормона радости
Шоколад улучшает настроение, увеличивая содержание гормона радости Фото:

Всем известно, что шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство, способное значительно улучшить настроение. Как именно любимое многими лакомство влияет на эмоциональное состояние человека и какой шоколад стоит выбирать, чтобы получить максимальный эффект, — об этом URA.RU рассказал врач-диетолог Валентина Савельева.

Почему шоколад поднимает настроение

Врач-диетолог Валентина Савельева сообщает, что положительное влияние шоколада на настроение обусловлено входящими в его состав биологически активными веществами:

«В какао-бобах, из которых производят шоколад, содержится более 300 различных соединений, в том числе алкалоиды теобромин и кофеин, аминокислота триптофан, магний и флавоноиды», — отмечает специалист. Эти компоненты стимулируют выработку «гормонов счастья» — серотонина, дофамина и эндорфинов, которые отвечают за позитивный эмоциональный фон и чувство удовлетворенности.

Теобромин и кофеин обладают мягким стимулирующим действием, улучшают работу мозга и придают бодрость. Триптофан является предшественником серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение, сон и аппетит. Магний в какао помогает бороться со стрессом и тревожностью, а флавоноиды защищают клетки мозга от повреждений.

Какой шоколад самый полезный

По словам эксперта, чтобы получить максимальный положительный эффект от шоколада, необходимо выбирать качественный горький шоколад с содержанием какао от 70% и минимальным количеством добавок и сахара. Именно в темных сортах содержится наибольшая концентрация полезных веществ.

«Молочный и особенно белый шоколад содержат гораздо меньше какао и много сахара и молочных жиров. Поэтому пользы для настроения от них будет минимум, а вот риск набрать лишние килограммы — достаточно высок», — предупреждает диетолог.

Сколько можно съедать шоколада в день

«Достаточно съедать 20-30 граммов горького шоколада в день — это примерно 2-3 небольших квадратика. Такая доза поможет снизить стресс, улучшить работу мозга и поднять настроение. Главное — не переусердствовать, ведь избыток сладкого может привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем», — подчеркивает врач.

По ее словам, чрезмерное употребление шоколада, особенно на голодный желудок или перед сном, может спровоцировать изжогу, вздутие, нарушения сна из-за содержания кофеина. Поэтому лучше всего съесть небольшую порцию шоколада в первой половине дня после еды.

Кому нельзя есть шоколад

Для производства 450 граммов шоколада требуется около 400 бобов какао
Для производства 450 граммов шоколада требуется около 400 бобов какао
Фото:

Валентина Савельева также напомнила, что шоколад противопоказан людям с аллергией на какао, непереносимостью лактозы и некоторыми заболеваниями ЖКТ. Ограничить его потребление стоит и тем, кто страдает сахарным диабетом.

«При гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки шоколад может усилить боль и ухудшить самочувствие, поэтому лучше исключить его из рациона на период обострения», — отмечает диетолог. Осторожными с ним стоит быть и людям с повышенным давлением и аритмией — из-за содержания кофеина.

Кроме того, специалист не рекомендует давать шоколад детям младше трех лет из-за риска развития аллергических реакций. Беременным женщинам тоже стоит ограничить употребление шоколада, особенно в больших количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и гестационного диабета (диабет беременных).

Шоколад — не панацея

Несколько кусочков качественного горького шоколада в день могут стать отличным способом взбодриться и улучшить свое эмоциональное состояние без вреда для здоровья. Однако злоупотреблять этим лакомством все же не стоит.

«Несмотря на все свои полезные свойства, шоколад — это все же десерт, а не полноценный продукт питания. Он не может заменить сбалансированный рацион и здоровый образ жизни. Если вы постоянно испытываете упадок сил и находитесь в плохом настроении — обязательно обратитесь к врачу», — резюмировала Валентина Савельева.

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Всем известно, что шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство, способное значительно улучшить настроение. Как именно любимое многими лакомство влияет на эмоциональное состояние человека и какой шоколад стоит выбирать, чтобы получить максимальный эффект, — об этом URA.RU рассказал врач-диетолог Валентина Савельева. Почему шоколад поднимает настроение Врач-диетолог Валентина Савельева сообщает, что положительное влияние шоколада на настроение обусловлено входящими в его состав биологически активными веществами: «В какао-бобах, из которых производят шоколад, содержится более 300 различных соединений, в том числе алкалоиды теобромин и кофеин, аминокислота триптофан, магний и флавоноиды», — отмечает специалист. Эти компоненты стимулируют выработку «гормонов счастья» — серотонина, дофамина и эндорфинов, которые отвечают за позитивный эмоциональный фон и чувство удовлетворенности. Теобромин и кофеин обладают мягким стимулирующим действием, улучшают работу мозга и придают бодрость. Триптофан является предшественником серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение, сон и аппетит. Магний в какао помогает бороться со стрессом и тревожностью, а флавоноиды защищают клетки мозга от повреждений. Какой шоколад самый полезный По словам эксперта, чтобы получить максимальный положительный эффект от шоколада, необходимо выбирать качественный горький шоколад с содержанием какао от 70% и минимальным количеством добавок и сахара. Именно в темных сортах содержится наибольшая концентрация полезных веществ. «Молочный и особенно белый шоколад содержат гораздо меньше какао и много сахара и молочных жиров. Поэтому пользы для настроения от них будет минимум, а вот риск набрать лишние килограммы — достаточно высок», — предупреждает диетолог. Сколько можно съедать шоколада в день «Достаточно съедать 20-30 граммов горького шоколада в день — это примерно 2-3 небольших квадратика. Такая доза поможет снизить стресс, улучшить работу мозга и поднять настроение. Главное — не переусердствовать, ведь избыток сладкого может привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем», — подчеркивает врач. По ее словам, чрезмерное употребление шоколада, особенно на голодный желудок или перед сном, может спровоцировать изжогу, вздутие, нарушения сна из-за содержания кофеина. Поэтому лучше всего съесть небольшую порцию шоколада в первой половине дня после еды. Кому нельзя есть шоколад Валентина Савельева также напомнила, что шоколад противопоказан людям с аллергией на какао, непереносимостью лактозы и некоторыми заболеваниями ЖКТ. Ограничить его потребление стоит и тем, кто страдает сахарным диабетом. «При гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки шоколад может усилить боль и ухудшить самочувствие, поэтому лучше исключить его из рациона на период обострения», — отмечает диетолог. Осторожными с ним стоит быть и людям с повышенным давлением и аритмией — из-за содержания кофеина. Кроме того, специалист не рекомендует давать шоколад детям младше трех лет из-за риска развития аллергических реакций. Беременным женщинам тоже стоит ограничить употребление шоколада, особенно в больших количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и гестационного диабета (диабет беременных). Шоколад — не панацея Несколько кусочков качественного горького шоколада в день могут стать отличным способом взбодриться и улучшить свое эмоциональное состояние без вреда для здоровья. Однако злоупотреблять этим лакомством все же не стоит. «Несмотря на все свои полезные свойства, шоколад — это все же десерт, а не полноценный продукт питания. Он не может заменить сбалансированный рацион и здоровый образ жизни. Если вы постоянно испытываете упадок сил и находитесь в плохом настроении — обязательно обратитесь к врачу», — резюмировала Валентина Савельева.
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