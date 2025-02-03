Тюменцы начали массово переучиваться на айтишников

В прошедшем 2024 году в Тюмени в девять раз вырос спрос на услуги специалистов по обучению IT-специальностям. Об этом сообщили аналитики «Авито Услуги».
«В 2024 году спрос на услуги специалистов по обучению IT-специальностям в целом увеличился в Тюмени на 833% по сравнению с 2023 годом. Увеличение числа желающих освоить IT-профессии подтверждает востребованность этих навыков на рынке труда», — сообщили аналитики.
В список самых популярных услуг по спросу у тюменцев в 2024 году вошла разработка программных продуктов на Java. При этом количество предложений от учителей выросло на 33%.
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