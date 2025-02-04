От 24 до 300 тысяч рублей: тюменцы рассказали, сколько и где они зарабатывают

Блогер и телеведущая Алена Водонаева попросила своих подписчиков рассказать ей, какие зарплаты они получают. По словам земляков известной тюменки, в областной столице оклад воспитателя высшей категории составляет 24 000 рублей, репетиторы имеют 200 000 в месяц, а медсестры уходят в продавцы ради того, чтобы меньше работать и больше получать. Об этом тюменцы написали в telegram-канале Водонаевой.
«Давайте обсудим зарплаты. Сделаем перекличку. Пишите из какого вы города и сколько в месяц зарабатываете», — призвала подписчиков телеведущая.
В комментариях откликнулись и жители Тюмени, откуда родом Водонаева. Разброс зарплат в областной столице составил от оклада в 24 000 рублей до зарплаты в 300 000 в месяц.
«Воспитатель, высшее образование, высшая категория, оклад 24 тысячи, остальное стимулирующие. Как говорится, возьмешь нагрузку — 35-40 тысяч заработаешь», — написала Надежда Боровинская.
«Администратор в реабилитационном центре. 30 000 рублей», — поделилась Анна Ямщикова.
«Педагог, шестидневная рабочая неделя, полная ставка с максимальными премиями. Средняя выходит 40 000, месячная зарплата меньше», — призналась Елена Владимировна.
«Я 50 000 получаю. Высшее образование. Специалист по охране труда», — отметила пользователь с ником Катюша.
«У меня 60 000, ведущий менеджер в авиакомпании. У мужа — замначальника пожарной части с двумя высшими образованиями — 65 000», — написала Nina K.
«Работала медсестрой, зарплата 45-52 тысячи (180-220 часов в месяц). Ушла продавцом в „Красное и Белое“ — 45-63 тысячи (144-163 часа в месяц). Есть ипотека 50 000 в месяц и коммуналка еще 7 000», — призналась Martisha Biyanko.
Тюменка Ольга рассказала, что она получает 105 000 рублей, работая инженером. Муж подписчицы Юлии зарабатывает 110 000 на должности сварщика. Врач Галина Р. получает 110 000 рублей, а репетитор с ником RybbkaR — 200 000. А некая Мария рассказала, что зарабатывает 300 000 рублей, однако свою профессию озвучивать не стала.
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