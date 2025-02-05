Зеленский намекнул на причастность СБУ к убийству Саркисяна в Москве

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью, что Служба безопасности страны (СБУ) нейтрализовала человека, которого в Киеве обвиняют в убийствах в Донбассе и во время событий на Майдане. Однако Зеленский не стал уточнять, был ли целью СБУ погибший на днях глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.
В ответ на вопрос о недавнем взрыве в Москве, где погиб Саркисян, Зеленский заявил о проведении СБУ операции по нейтрализации человека, которого обвиняют в убийстве украинцев. Но при этом он выразил неопределенность относительно связи между этими событиями. «Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — подчеркнул украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Видео разговора опубликовано на youtube-канале последнего.
Также украинский лидер уточнил, что не знаком лично с ликвидированным человеком. Он сделал акцент и на том, что не знает имя пострадавшего.
Ранее в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. В результате происшествия погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. На текущем этапе расследования рассматривается несколько возможных мотивов преступления. Согласно главной версии, к убийству причастна Украина. Подробнее об официальных и неофициальных версиях причин подрыва основателя «Арбата» — в материале URA.RU.
По данным telegram-каналов, покушение на Саркисяна готовилось как минимум месяц. Тогда как СБУ выдвинула против основателя добровольческого батальона «Арбат» обвинения за два месяца до происшествия в ЖК, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.