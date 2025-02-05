Переговоры по Украине, ведущиеся через отдельные ведомства США и России, начались с особой интенсивностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская сторона остается открытой для коммуникаций: российский лидер Владимир Путин не считает главу Украины Владимира Зеленского врагом. Другие подробности обсуждений между странами пока не раскрываются, дополнил Песков. О чем еще Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Идея Трампа «сравнять Газу с землей»
Дмитрий Песков сообщил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном сносе сектора Газа и переселении его жителей вызвали критическую реакцию со стороны России. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь при условии существования двух независимых государств.
Переговоры по Украине
Между некоторыми ведомствами России и США начались переговоры, сообщил Песков. Данное заявление последовало в ответ на утверждение президента США Дональда Трампа о том, что коммуникации с Россией уже ведутся. Детали пока не раскрываются, однако подтверждение факта указывает на наличие диалога между двумя странами по ряду важных вопросов.
Заявления Зеленского о ядерном оружии
Дмитрий Песков жёстко прокомментировал заявления Владимира Зеленского, касающиеся ядерного оружия. Песков охарактеризовал эти высказывания как безумные и потенциально вредные для текущих переговорных процессов. Он добавил, что несмотря на, по его словам, низкую квалификацию текущего поколения европейских политиков, они всё ещё способны осознавать абсурдность и опасность дискуссий о размещении или использовании ядерного оружия. Важно придерживаться международных договорённостей и соглашений о нераспространении ядерного вооружения, чтобы обеспечить глобальную безопасность и стабильность, отметил представитель Кремля.
Оскорбления Зеленского в адрес Путина
Готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией вызывает сомнения, сообщил Песков, ссылаясь на законодательные ограничения и внутренние проблемы Зеленского с легитимностью в своей стране. Он также подчеркнул, что в вопросах международных переговоров требуется юридический анализ и абсолютный прагматизм. Несмотря на заявления Зеленского и сложную политическую ситуацию в Украине, Москва сохраняет открытость к мирным переговорам. Однако, по мнению Пескова, инициатива должна исходить от Киева, особенно учитывая текущую динамику специальной военной операции. При этом Путин не считает Зеленского своим врагом: в вопросе проведения переговоров эмоции вообще неуместны, заявил Песков.
Сотрудничество с Ираном
Россия намерена продолжать сотрудничество с Ираном несмотря на критическую позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу, сказал Песков. Россия и Иран имеют долгую историю двусторонних отношений, которые охватывают не только экономическое, но и политическое сотрудничество, особенно в контексте региональной безопасности на Ближнем Востоке — заявил Песков.
Итоги расследования катастрофы в Актау
Представленный отчет является предварительным, прокомментировал итоги расследования Песков. «Это предварительные отчеты. Наши ведомства будут с должным вниманием его изучать. Из аппарата комментировать эту тему не считаем возможным на текущий момент», — заявил представитель Кремля.
Размещение НАТО в Гренландии
К вопросу о сообщениях западных СМИ, которые утверждают, что обсуждается возможность размещения баз НАТО в Гренландии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: «Мы не слышали и не видели заявлений на этот счет. К самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали».
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