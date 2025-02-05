Госавтоинспекция Курганской области обнародовала список самых аварийно опасных перекрестков города по итогам 2024 года. Шесть участков дорожной сети признаны местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. Информация озвучена в ходе брифинга, посвященного итогам деятельности Госавтоинспекции.
Анализ аварийности позволил выявить наиболее уязвимые участки дорожной сети. «Аварийно опасными местами у нас в городе Кургане являются шесть перекрестков», — отметил глава курганской ГАИ Юрий Филипчук. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Перекресток улиц Ленина и Куйбышева является одним из самых оживленных в городе и характеризуется интенсивным движением транспорта и пешеходов. Сложная схема движения и высокая загруженность создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций.
Перекресток улиц Томина и Гоголя также отличается высоким трафиком и наличием нескольких полос движения. Недостаточная видимость из-за припаркованных автомобилей и нарушение правил проезда перекрестков являются основными причинами ДТП.
Перекресток улиц Машиностроителей и Промышленной: промышленная зона, в которой расположен этот перекресток, характеризуется большим количеством грузового транспорта, что повышает риск серьезных аварий. Нарушение правил проезда грузовыми автомобилями и недостаточная организация движения являются ключевыми проблемами.
Перекресток улиц Красина и Станционной: близость железнодорожного вокзала делает этот перекресток местом интенсивного движения пешеходов и общественного транспорта. Нарушение правил перехода проезжей части и несоблюдение скоростного режима являются основными факторами риска.
Перекресток улиц Голикова и Илизарова расположен в жилом районе и характеризуется большим количеством пешеходов, включая детей. Нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение приоритета пешеходов являются основными причинами аварий.
Перекресток улиц Дзержинского, Мира, Пугачева: сложная схема движения и высокая интенсивность трафика делают его особенно опасным. Нарушение правил перестроения и несоблюдение дистанции являются основными факторами риска.
В 2024 году наиболее аварийными дорогами Курганской области стали трассы Курган — Куртамыш — Целинное, Курган — Звериноголовское, Шадринск — Миасское и Шадринск — Ялуторовск. Самая сложная ситуация по смертности сложилась в Белозерском округе, где число погибших выросло с 0 в 2023 году до 13 в 2024 году.
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