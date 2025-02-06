06 февраля 2025

Стоимость строительства поликлиники в центре Кургана выросла почти на 50 миллионов

Стоимость строительства поликлиники в Кургане выросла на 48 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая центра контракта - 828 млн рублей
Новая центра контракта - 828 млн рублей Фото:

Стоимость строительства восьмиэтажной поликлиники в центре Кургана выросла на 48 миллионов рублей. Итоговая цена контракта — 828 миллионов. Такая информация содержится на сайте госзакупок.

«Цена контракта составляет 828 187 544 рубля», — сообщается в допсоглашении между заказчиком и подрядчиком. Новое соглашение было загружено на сайт госзакупок 6 февраля. Генеральным подрядчиком является ЗАО «Курганстальмост».

Ранее URA.RU писало, что строительство взрослой поликлиники в центре Кургана затягивалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Также одной из причин срыва графиков работ инсайдеры агентства называли проблемы с инженерными изысканиями. В июле 2024 года дата окончания контракта была сдвинута на 1 октября 2025 года.

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Стоимость строительства восьмиэтажной поликлиники в центре Кургана выросла на 48 миллионов рублей. Итоговая цена контракта — 828 миллионов. Такая информация содержится на сайте госзакупок. «Цена контракта составляет 828 187 544 рубля», — сообщается в допсоглашении между заказчиком и подрядчиком. Новое соглашение было загружено на сайт госзакупок 6 февраля. Генеральным подрядчиком является ЗАО «Курганстальмост». Ранее URA.RU писало, что строительство взрослой поликлиники в центре Кургана затягивалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Также одной из причин срыва графиков работ инсайдеры агентства называли проблемы с инженерными изысканиями. В июле 2024 года дата окончания контракта была сдвинута на 1 октября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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