Стоимость строительства поликлиники в центре Кургана выросла почти на 50 миллионов

Стоимость строительства восьмиэтажной поликлиники в центре Кургана выросла на 48 миллионов рублей. Итоговая цена контракта — 828 миллионов. Такая информация содержится на сайте госзакупок.
«Цена контракта составляет 828 187 544 рубля», — сообщается в допсоглашении между заказчиком и подрядчиком. Новое соглашение было загружено на сайт госзакупок 6 февраля. Генеральным подрядчиком является ЗАО «Курганстальмост».
Ранее URA.RU писало, что строительство взрослой поликлиники в центре Кургана затягивалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Также одной из причин срыва графиков работ инсайдеры агентства называли проблемы с инженерными изысканиями. В июле 2024 года дата окончания контракта была сдвинута на 1 октября 2025 года.
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