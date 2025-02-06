06 февраля 2025

«Полностью потерял глаз»: сына советника Куйвашева комиссовали из зоны СВО. Фото

Мобилизованного сына советника губернатора Куйвашева комиссовали из-за раны
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Билалов служил снайпером-разведчиком (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сына Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, а ныне советника свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны спецоперации РФ на Украине спустя 2,5 года службы из-за потери глаза. Врачам не удалось полностью восстановить бойца, рассказал Билалов-старший на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«6 февраля я встречал старшего сына Руслана (Евгения), который после 2,5 лет участия в зоне военной спецоперации вернулся домой. Комиссовали», — написал советник губернатора. Помимо проблем со зрением, у него диагностировали и другие сложности со здоровьем. «Самое главное — он вернулся живой», — подчеркнул Сайгид Билалов.

По его словам, за плечами сына ранения, контузии, шрамы, реальные подвиги и боевые награды. Руслан был трижды отмечен высокими наградами: знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу».

Руслана Билалова мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. На передовой он служил снайпером-разведчиком. В октябре боец попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. В декабре того же года он вернулся на фронт. В ноябре 2023-го Руслан получил новое ранение, из-за которого ему пришлось удалить глаз.

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Сына Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, а ныне советника свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны спецоперации РФ на Украине спустя 2,5 года службы из-за потери глаза. Врачам не удалось полностью восстановить бойца, рассказал Билалов-старший на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «6 февраля я встречал старшего сына Руслана (Евгения), который после 2,5 лет участия в зоне военной спецоперации вернулся домой. Комиссовали», — написал советник губернатора. Помимо проблем со зрением, у него диагностировали и другие сложности со здоровьем. «Самое главное — он вернулся живой», — подчеркнул Сайгид Билалов. По его словам, за плечами сына ранения, контузии, шрамы, реальные подвиги и боевые награды. Руслан был трижды отмечен высокими наградами: знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу». Руслана Билалова мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. На передовой он служил снайпером-разведчиком. В октябре боец попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. В декабре того же года он вернулся на фронт. В ноябре 2023-го Руслан получил новое ранение, из-за которого ему пришлось удалить глаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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