Спасут от тромбов и укрепят иммунитет: как правильно есть семена чиа

Семена чиа с каждым годом набирают все больше популярности. Диетологи и нутрициологи называют этот продукт «суперфудом», перечисляя пользу от семян. URA.RU разбирается в том, кому стоит добавить семена чиа в рацион.
Что такое чиа
Растение чиа еще называют шалфеем испанским. Чиа входит в одно семейство с лавандой, мятой, базиликом, ромашкой и чабером. Само по себе растение не представляет интереса — самая полезная его часть, это как раз мелкие семена, напоминающие семена льна.
Семена чиа пользовались популярностью еще у племен майя — на их языке «чиа» означало силу. Семена мололи в муку, делали из них масло и даже использовали как краску для тела. А мужчины ели их перед битвой, чтобы запастись силами.
Во время испанской колонизации Америки, чиа едва не истребили. Прибывшие на материк европейцы принялись уничтожать кустарники и запрещали местным выращивать растение.
Сегодня чиа выращивают не только в Мексике, но и в Перу, Австралии, Аргентине, Индии, Китае и других странах. В России чиа не выращивают.
Что содержится в семенах чиа
Семена чиа содержат в себе огромное количество полезных элементов и питательных веществ. Всего в двух столовых ложках семян окажется:
- 138 калорий;
- 4,7 грамм белков;
- 5 грамм альфа-линоленовой кислоты;
- 9,8 грамм клетчатки;
- 11,9 грамм углеводов;
Также из одной порции семян чиа человек получит 14% норму кальция, 12% норму железа, 23% норму магния, а также 15% суточной нормы витамина B1 и B3.
В чем польза семян чиа
Благодаря большому количеству полезных веществ, семена чиа оказывают отличное влияние на здоровье человека. Например, в продукте содержатся такие антиоксиданты, как кофейная кислота, хлорогеновая кислота, мирицетин и кверцетин. Эти вещества помогают организму нейтрализовать реактивные молекулы, они же свободные радикалы. Благодаря антиоксидантам у человека снижается риск развития атеросклероза, катаракты, а также общего старения организма.
Помимо этого, семена чиа богаты кальцием, магнием и фосфором. Эти вещества помогают улучшить здоровье костей и зубов. Также полезные вещества в продукте благоприятно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, уровне холестерина в крови, состоянии кожи и волос.
Но главная особенность семян чиа заключается в большом количестве альфа-линоленовой кислоты. Или, говоря проще, омега-3.
Семена чиа и омега-3
Один из главных плюсов семян чиа заключается в содержании омега-3: мало в какой растительной пище можно встретить это вещество. Однако для здоровья организма омега-3 просто незаменим, считает диетолог Нурия Дианова.
«Семена чиа — один из лучших источников омега-3 среди растительных продуктов. Альфа-линоленовая кислота содержится в семенах в большом количестве», — отметила диетолог.
Диетолог отметила, что омега-3 в основном, содержится в красной рыбе и морепродуктах. Но восполнить запас вещества можно и благодаря регулярному употреблению семян чиа. Что отлично скажется на здоровье организма.
“Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 полезны всем: они помогают нормализовать уровень холестерина, снижают риск тромбообразования, улучшают память, уменьшают риск депрессии и тревожности и помогают укрепить иммунитет”, – рассказала URA.RU врач-эксперт лаборатории “Гемотест” Александра Филева. “Детям они помогают лучше учиться и развиваться, взрослым — снизить риски, связанные с развитием хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы”.
Сколько можно есть семян чиа в день
Так как семена чиа — это не лекарство, то и суточной нормы потребления у них нет. В первую очередь, нужно ориентироваться на свое самочувствие. Однако переедание продукта может привести к вздутию, дискомфорту и проблемам с пищеварением.
Также людям, страдающим от воспалительных заболеваний кишечника, лучше не налегать на семена чиа из-за содержащейся в ней клетчатки. Эксперты рекомендуют не жадничать и ограничиться одной порцией семян чиа в день — в двух столовых ложках уже содержится достаточное количество полезных элементов, которые отлично скажутся на здоровье.
Как готовить семена чиа
Чтобы приготовить семена чиа, нужно лишь замочить их водой. На одну часть семян положите три части жидкости. Можно замачивать семена в простой воде или попробовать их с молоком, кефиром или несладким соком. Всего через десять минут.
«Приготовленные семена чиа дают чувство сытости, они вкусные. А их желеобразная структура очень приятная», — отметила Нурия Дианова.
Такие семена чиа уже можно есть. Но также их можно добавлять в кашу, в выпечку или йогурт.
Как не надо есть семена чиа
Диетолог Нурия Дианова рассказала, что во многих ресторанах повара уже давно готовят десерты с семенами чиа. Однако из-за одной добавки вся польза от такого блюда сводится на нет.
“Главное – не нужно добавлять сахар. Часто десерты с семенами чиа в общепите содержат много сахара – выходит польза в одном, а вред в другом”, – подчеркнула Нурия Дианова. “Получается, один продукт портят другим”.
Рецепт десерта с семенами чиа от диетолога
В противовес нездоровым сахарным десертам из ресторанов Нурия Дианова посоветовала свой фирменный рецепт вкусного и правильного десерта. Диетолог подчеркнула, что такой десерт станет отличной альтернативой для сладкоежек.
«Мой любимый десерт — это взять пару ложек семян чиа и залить их ячменно-нутовым молоком. Семена начнут набухать прямо на глазах. И потом сверху нужно нарезать свои любимые фрукты. Например, бананы», — рассказала Нурия Дианова. «А сверху можно посыпать крошеным грецким орехом».
Диетолог также отметила, что такой десерт отлично подойдет для всех людей, страдающих от проблем с сердцем и сосудами. Семена чиа, фрукты и орехи помогут улучшить здоровье. Но главное — в таком десерте нет сахара.
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