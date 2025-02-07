В курганском округе из-за аварии организуют подвоз воды

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Курганцам будут привозить воду на дом
Курганцам будут привозить воду на дом Фото:

В связи с аварией на водопроводной сети Макушинского округа Курганской области, для жителей будет организован подвоз воды. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». 

«Подвоз воды будет осуществляться по строгому расписанию. Начнется он с улицы Тимирязева с 17:00 до 17:30 и продолжится по следующим улицам: Новая Жизнь, Новосеверная, Школьная, Северный переулок, Западная, Энгельса и 1 Вокзальная», — указано в посте.

Каждому участку отведено около 20-30 минут для получения воды. Это касается нескольких улиц, где водоснабжение будет временно недоступно. Власти округа обещают дополнительно информировать жителей о восстановлении водоснабжения.

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В связи с аварией на водопроводной сети Макушинского округа Курганской области, для жителей будет организован подвоз воды. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».  «Подвоз воды будет осуществляться по строгому расписанию. Начнется он с улицы Тимирязева с 17:00 до 17:30 и продолжится по следующим улицам: Новая Жизнь, Новосеверная, Школьная, Северный переулок, Западная, Энгельса и 1 Вокзальная», — указано в посте. Каждому участку отведено около 20-30 минут для получения воды. Это касается нескольких улиц, где водоснабжение будет временно недоступно. Власти округа обещают дополнительно информировать жителей о восстановлении водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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