Мэр поддержал строительство курорта на берегу Шарташа. Фото

08 февраля 2025 в 16:28 Размер текста - 17 +

К берегу озера крупный бизнес подступается не один год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил за строительство большого курортной базы на берегу Шарташа, которое задумала компания Baden Family. В беседе с URA.RU Орлов заявил, что проект должен соответствовать требованиям по экологии. «Если будет полная ясность, что никакой [экологический] ущерб не грозит, — конечно, я за такой проект. [Но] если нет понимания по возможному ущербу окружающей среде (все-таки Шарташ — особо охраняемая территория), безусловно, там строиться ничего не будет», — сказал Орлов. Он также обозначил, что выступает за появление в Екатеринбурге мест с «возможностями проведения досуга, оздоровления, причем цивилизованного, не в каком-то диком месте, необустроенном». Как сообщало URA.RU, в январе владельцы «Баден-Бадена» обратились к мэрии за разрешением на изменение вида разрешенного использования земельного участка в районе улиц Отдыха и Проезжей (площадью почти четыре гектара) на «гостиничное обслуживание». В планах фирмы — комплекс общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров высотой от трех до семи этажей. Проект включает гостиницу, spa-комплекс и отдельные домики для отдыха. Также предусмотрены парковка, бассейны, пирс и спортивная зона на пляже. В общественных обсуждениях, которые проходили на сайте мэрии, поучаствовал один человек — собственник земли. И не предложил существенных корректировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил за строительство большого курортной базы на берегу Шарташа, которое задумала компания Baden Family. В беседе с URA.RU Орлов заявил, что проект должен соответствовать требованиям по экологии. «Если будет полная ясность, что никакой [экологический] ущерб не грозит, — конечно, я за такой проект. [Но] если нет понимания по возможному ущербу окружающей среде (все-таки Шарташ — особо охраняемая территория), безусловно, там строиться ничего не будет», — сказал Орлов. Он также обозначил, что выступает за появление в Екатеринбурге мест с «возможностями проведения досуга, оздоровления, причем цивилизованного, не в каком-то диком месте, необустроенном». Как сообщало URA.RU, в январе владельцы «Баден-Бадена» обратились к мэрии за разрешением на изменение вида разрешенного использования земельного участка в районе улиц Отдыха и Проезжей (площадью почти четыре гектара) на «гостиничное обслуживание». В планах фирмы — комплекс общей площадью 28,2 тысячи квадратных метров высотой от трех до семи этажей. Проект включает гостиницу, spa-комплекс и отдельные домики для отдыха. Также предусмотрены парковка, бассейны, пирс и спортивная зона на пляже. В общественных обсуждениях, которые проходили на сайте мэрии, поучаствовал один человек — собственник земли. И не предложил существенных корректировок.