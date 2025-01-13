Владельцы «Баден-Бадена» планируют построить гостиницу на берегу Шарташа. Карта

13 января 2025 в 18:56 Размер текста - 17 +

Проект выставили на общественные обсуждения Фото: Размик Закарян © URA.RU Владельцы «Баден-Бадена» обратились к мэрии Екатеринбурга за разрешением на вид использования «гостиничное обслуживание» на берегу озера Шарташ в районе улиц Отдыха и Проезжей. Проект уже выставили на общественные обсуждения на сайте горадминистрации, однако представители компании пока не торопятся говорить о возведении отеля. «Наша компания приводит назначение указанного земельного участка в соответствие с Генпланом города. Есть желание, силы и стремление развить территорию, придать ей жизни и обеспечить инфраструктурой», — пояснили в «Баден-Бадене». Работы планируют провести в несколько этапов, а весной сюда привезут песок, установят шезлонги, кабинки для переодевания, зоны общественного питания и глэмпинг-парк. На первом этапе хотят обустроить пляжную территорию, которая пришла в негодность из-за нелегальной установки беседок, мангалов и костровищ. Второй этап связан с общим развитием Шарташа. «В ближайшие несколько лет озеро будет реабилитировано и очищено от мусора. Помимо этого, как только будет расширена улица Проезжая и появятся инженерные сети, только тогда можно будет с уверенностью говорить о будущей инфраструктуре», — отметили представители. Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм. Приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Фото: кадастровая карта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы «Баден-Бадена» обратились к мэрии Екатеринбурга за разрешением на вид использования «гостиничное обслуживание» на берегу озера Шарташ в районе улиц Отдыха и Проезжей. Проект уже выставили на общественные обсуждения на сайте горадминистрации, однако представители компании пока не торопятся говорить о возведении отеля. «Наша компания приводит назначение указанного земельного участка в соответствие с Генпланом города. Есть желание, силы и стремление развить территорию, придать ей жизни и обеспечить инфраструктурой», — пояснили в «Баден-Бадене». Работы планируют провести в несколько этапов, а весной сюда привезут песок, установят шезлонги, кабинки для переодевания, зоны общественного питания и глэмпинг-парк. На первом этапе хотят обустроить пляжную территорию, которая пришла в негодность из-за нелегальной установки беседок, мангалов и костровищ. Второй этап связан с общим развитием Шарташа. «В ближайшие несколько лет озеро будет реабилитировано и очищено от мусора. Помимо этого, как только будет расширена улица Проезжая и появятся инженерные сети, только тогда можно будет с уверенностью говорить о будущей инфраструктуре», — отметили представители. Ранее URA.RU сообщало, что госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм. Приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки.