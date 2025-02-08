Спасатели тушили пожар
Спасатели ликвидировали пожар в бане в городе Далматово (Курганская область). Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«На улице Линейная загорелась баня. Пожар тушили шесть спасателей и две единицы техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавших в ходе происшествия нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
Баня могла загореться из-за короткого замыкания
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