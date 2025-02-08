08 февраля 2025

В Далматово пожарные потушили баню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели тушили пожар
Спасатели тушили пожар Фото:

Спасатели ликвидировали пожар в бане в городе Далматово (Курганская область). Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«На улице Линейная загорелась баня. Пожар тушили шесть спасателей и две единицы техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших в ходе происшествия нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Баня могла загореться из-за короткого замыкания
Баня могла загореться из-за короткого замыкания
Фото:

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Спасатели ликвидировали пожар в бане в городе Далматово (Курганская область). Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «На улице Линейная загорелась баня. Пожар тушили шесть спасателей и две единицы техники», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пострадавших в ходе происшествия нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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