Переговоры Путина и Трампа и реакция на обещания Зеленского: о чем заявил Песков журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь намекнул на потенциальный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Представитель Кремля напомнил, что не может подтвердить или опровергнуть соответствующие слухи. О чем еще пресс-секретарь президента рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Молчание Кремля по поводу разговора Путина с Трампом
В Кремле не подтвердили, но и не опровергли слухи о прошедшего разговоре между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков относительно слов американского лидера о диалоге с президентом РФ отметил: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть».
Обещания Зеленского о гуманитарном коридоре
Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об открытии гуманитарного коридора со стороны Украины, если Российская Федерация выразит такую потребность. Как отметил представитель Кремля, Россия уже принимает все необходимые меры для оказания помощи мирному населению на территориях, контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Решения по врио главы Новгородской области пока нет
Также Песков объяснил решение Путина не назначить врио губернатора Новгородской области сразу после досрочного освобождения Андрея Никитина от должности. По словам пресс-секретаря президента, решение о назначении на должность будет принято в ближайшее время. «По состоянию на сейчас не было принято решение по врио. Но это будет сделано в самое ближайшее время», — отметил Песков.
О желании Трампа купить Газу
В Кремле пока ожидают деталей заявления американского лидера о возможности купать территорию сектора Газа. По словам Пескова, главный вопрос — как коснется желание Трампа жителей Газы, которым было обещано решение палестинского вопроса Совбезом ООН. Он уточнил, что к плану главы США по Газе пока возникает слишком много вопросов. «Вопросов очень много возникает. Деталей пока мы с вами не знаем. Поэтому здесь, наверное, нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.
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