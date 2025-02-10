Песков загадочно ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков напомнил, что не может подтвердить или опровергнуть слухи о переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков подтвердил свой тезис о переговорах между Трампом и Путиным
Дмитрий Песков подтвердил свой тезис о переговорах между Трампом и Путиным Фото:

В Кремле вновь намекнули на потенциальный разговор между лидером страны Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не может опровергнуть соответствующие слухи, но и подтвердить не может.

«Ничего другого сказать не могу: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне Трамп заявил, что уже говорил с Путиным по Украине. 

В ответ на это Песков тогда также ответил, что в Кремле не могут подтвердить или опровергнуть соответствующие слухи. В МИД РФ же уточнили, что не получали от США сигналов для переговоров в контексте украинского конфликта. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле вновь намекнули на потенциальный разговор между лидером страны Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не может опровергнуть соответствующие слухи, но и подтвердить не может. «Ничего другого сказать не могу: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне Трамп заявил, что уже говорил с Путиным по Украине.  В ответ на это Песков тогда также ответил, что в Кремле не могут подтвердить или опровергнуть соответствующие слухи. В МИД РФ же уточнили, что не получали от США сигналов для переговоров в контексте украинского конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...