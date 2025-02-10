Песков загадочно ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

В Кремле вновь намекнули на потенциальный разговор между лидером страны Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не может опровергнуть соответствующие слухи, но и подтвердить не может.
«Ничего другого сказать не могу: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне Трамп заявил, что уже говорил с Путиным по Украине.
В ответ на это Песков тогда также ответил, что в Кремле не могут подтвердить или опровергнуть соответствующие слухи. В МИД РФ же уточнили, что не получали от США сигналов для переговоров в контексте украинского конфликта.
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