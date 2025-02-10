В Кремле ответили на обещания Зеленского о гуманитарном коридоре

Россия уже делает все возможное для помощи людям на территориях подконтрольных ВСУ. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном открытии Украиной гуманитарного коридора, если РФ об этом попросит.
«Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая оккупирована силами режима», — заявил Песков. Ранее Украина заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для российских граждан, находящихся в оккупированных ВСУ районах, но с условием, что Россия должна официально попросить об этом.
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