Кремль — URA.RU: решения по врио главы Новгородской области пока нет

Решение о назначении врио губернатора Новгородской области будет принято в ближайшее время. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это [решение] стоит ожидать в ближайшее время. По состоянию на сейчас не было принято решение по врио. Но это будет сделано в самое ближайшее время», — отметил Песков.
В пятницу президент Путин принял отставку Андрея Никитина. Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области стал первый замгубернатора Александр Дронов. Сообщалось, что Дронов будет выполнять обязанности до назначения врио губернатора указом президента Владимира Путина.
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