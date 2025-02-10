Водители из Ноябрьска (ЯНАО) не могут разъехаться на улицах города из-за мусорных контейнеров. Они утверждают в социальных сетях, что контейнеры занимают половину проезжей части вместо того, чтобы стоять на своих площадках.
«Стоят контейнеры на одной проезжей полосе дороги! А почему не поставить их как разделительную полосу? И так две машины не разъезжаются», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.
Ноябряне делятся фотографиями и утверждают, что контейнеры якобы стоят не на своем месте везде. Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что в Ноябрьске активно идет очистка снега, в том числе и на контейнерных площадках.
«Это временное решение — поставить контейнеры за пределами площадок. Такое решение приняли управляющие компании и городское хозяйство, у которого более 160 контейнерных площадок — сейчас они все приводят в порядок. Поэтому контейнеры выкатывают, но потом вернут на место», — сообщил представитель мэрии.
Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска жаловались на редкий вывоз мусора и неубранную территорию от снега в поселке Железнодорожников. Контейнеры, вытащенные из-за снега, также создавали препятствия для снегоуборочной техники и автомобилей. В ответ на жалобы, мэрия обещала ускорить уборку снега.
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