10 февраля 2025

В ЯНАО мусорные контейнеры мешают проезду. Фото

Водители из Ноябрьска пожаловались на мусорные контейнеры, занявшие дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные контейнеры стоят на проезжей части
Мусорные контейнеры стоят на проезжей части Фото:

Водители из Ноябрьска (ЯНАО) не могут разъехаться на улицах города из-за мусорных контейнеров. Они утверждают в социальных сетях, что контейнеры занимают половину проезжей части вместо того, чтобы стоять на своих площадках.

«Стоят контейнеры на одной проезжей полосе дороги! А почему не поставить их как разделительную полосу? И так две машины не разъезжаются», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.

Ноябряне делятся фотографиями и утверждают, что контейнеры якобы стоят не на своем месте везде. Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что в Ноябрьске активно идет очистка снега, в том числе и на контейнерных площадках.

«Это временное решение — поставить контейнеры за пределами площадок. Такое решение приняли управляющие компании и городское хозяйство, у которого более 160 контейнерных площадок — сейчас они все приводят в порядок. Поэтому контейнеры выкатывают, но потом вернут на место», — сообщил представитель мэрии.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска жаловались на редкий вывоз мусора и неубранную территорию от снега в поселке Железнодорожников. Контейнеры, вытащенные из-за снега, также создавали препятствия для снегоуборочной техники и автомобилей. В ответ на жалобы, мэрия обещала ускорить уборку снега.

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Водители из Ноябрьска (ЯНАО) не могут разъехаться на улицах города из-за мусорных контейнеров. Они утверждают в социальных сетях, что контейнеры занимают половину проезжей части вместо того, чтобы стоять на своих площадках. «Стоят контейнеры на одной проезжей полосе дороги! А почему не поставить их как разделительную полосу? И так две машины не разъезжаются», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK. Ноябряне делятся фотографиями и утверждают, что контейнеры якобы стоят не на своем месте везде. Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что в Ноябрьске активно идет очистка снега, в том числе и на контейнерных площадках. «Это временное решение — поставить контейнеры за пределами площадок. Такое решение приняли управляющие компании и городское хозяйство, у которого более 160 контейнерных площадок — сейчас они все приводят в порядок. Поэтому контейнеры выкатывают, но потом вернут на место», — сообщил представитель мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска жаловались на редкий вывоз мусора и неубранную территорию от снега в поселке Железнодорожников. Контейнеры, вытащенные из-за снега, также создавали препятствия для снегоуборочной техники и автомобилей. В ответ на жалобы, мэрия обещала ускорить уборку снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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