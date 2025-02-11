11 февраля 2025

В Тюмени ожидается облачный морозный день

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени пройдет пасмурный день
В Тюмени пройдет пасмурный день Фото:

В Тюмени 12 февраля столбик термометров будут держаться на отметке в -8 градусов. Ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 12 февраля температура наружного воздуха составит от -4 до -8 градусов. Облачно, небольшой снег», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%. Занятия у школьников отменены не будут, так как погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

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В Тюмени 12 февраля столбик термометров будут держаться на отметке в -8 градусов. Ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 12 февраля температура наружного воздуха составит от -4 до -8 градусов. Облачно, небольшой снег», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3-6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%. Занятия у школьников отменены не будут, так как погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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