11 февраля 2025

Ямалец гонял ломом полицейских за сорванную пьянку

Житель Нового Уренгоя оштрафован за угрозы представителям властей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейскому угрожали «фомкой», архивное фото
Полицейскому угрожали «фомкой», архивное фото Фото:

Суд в Новом Уренгое вынес приговор мужчине, напавшему на полицейских во время конфликта в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«Ночью 7 сентября 2024 года на территории гаражного кооператива местные жители распивали спиртные напитки. На возникший конфликт между ними по вызову прибыли полицейские», — передает пресс-служба окружного следкома в VK. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяин гаража несколько раз замахнулся на полицейских металлическим ломом и высказал угрозы. Нарушителю вынесли наказание в виде 240 часов обязательных исправительных работ и штрафа в размере 180 тысяч рублей.

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Суд в Новом Уренгое вынес приговор мужчине, напавшему на полицейских во время конфликта в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета. «Ночью 7 сентября 2024 года на территории гаражного кооператива местные жители распивали спиртные напитки. На возникший конфликт между ними по вызову прибыли полицейские», — передает пресс-служба окружного следкома в VK.  Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяин гаража несколько раз замахнулся на полицейских металлическим ломом и высказал угрозы. Нарушителю вынесли наказание в виде 240 часов обязательных исправительных работ и штрафа в размере 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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