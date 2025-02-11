Ямалец гонял ломом полицейских за сорванную пьянку

Суд в Новом Уренгое вынес приговор мужчине, напавшему на полицейских во время конфликта в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.
«Ночью 7 сентября 2024 года на территории гаражного кооператива местные жители распивали спиртные напитки. На возникший конфликт между ними по вызову прибыли полицейские», — передает пресс-служба окружного следкома в VK.
Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяин гаража несколько раз замахнулся на полицейских металлическим ломом и высказал угрозы. Нарушителю вынесли наказание в виде 240 часов обязательных исправительных работ и штрафа в размере 180 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!