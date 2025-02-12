12 февраля 2025

«Мы с тобой, Михаил»: в Тюмени открылась посмертная выставка фотографа Калянова

В Тюмени открылась посмертная выставка фотокорреспондента Михаила Калянова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка будет работать в Тюмени до 15 марта
Выставка будет работать в Тюмени до 15 марта Фото:

В Тюмени открылась фотовыставка погибшего фотокорреспондента Михаила Калянова. Мероприятие приурочено ко дню рождения тюменца: 13 февраля ему могло бы исполниться 45 лет. О том, как отдали дань журналисту, — в кадрах URA.RU.

Михаил Калянов ушел из жизни в октябре 2024 года. На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU и другими СМИ. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции. Выставка, посвященная его памяти, называется «Жизнь Zа СВОих».

В последние годы Михаил освещал события на Донбассе
В последние годы Михаил освещал события на Донбассе
Фото:
В его работах люди получались по-особенному «живые»
В его работах люди получались по-особенному «живые»
Фото:
Со вступительной речью выступил заместитель губернатора Павел Перевалов
Со вступительной речью выступил заместитель губернатора Павел Перевалов
Фото:
На выставке были представлены значимые снимки Михаила
На выставке были представлены значимые снимки Михаила
Фото:
Награду Союза журналистов «Честь. Достоинство. Профессионализм» вручили сыну Михаила Глебу Калянову
Награду Союза журналистов «Честь. Достоинство. Профессионализм» вручили сыну Михаила Глебу Калянову
Фото:
Выставка будет работать до 15 марта
Выставка будет работать до 15 марта
Фото:
Во вступительной речи коллеги Михаила, военкоры, делились воспоминаниями о работе с ним, о его нраве и любви к работе
Во вступительной речи коллеги Михаила, военкоры, делились воспоминаниями о работе с ним, о его нраве и любви к работе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени открылась фотовыставка погибшего фотокорреспондента Михаила Калянова. Мероприятие приурочено ко дню рождения тюменца: 13 февраля ему могло бы исполниться 45 лет. О том, как отдали дань журналисту, — в кадрах URA.RU. Михаил Калянов ушел из жизни в октябре 2024 года. На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU и другими СМИ. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции. Выставка, посвященная его памяти, называется «Жизнь Zа СВОих».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...