«Мы с тобой, Михаил»: в Тюмени открылась посмертная выставка фотографа Калянова

Выставка будет работать в Тюмени до 15 марта
В Тюмени открылась фотовыставка погибшего фотокорреспондента Михаила Калянова. Мероприятие приурочено ко дню рождения тюменца: 13 февраля ему могло бы исполниться 45 лет. О том, как отдали дань журналисту, — в кадрах URA.RU.
Михаил Калянов ушел из жизни в октябре 2024 года. На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU и другими СМИ. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции. Выставка, посвященная его памяти, называется «Жизнь Zа СВОих».
В последние годы Михаил освещал события на Донбассе
В его работах люди получались по-особенному «живые»
Со вступительной речью выступил заместитель губернатора Павел Перевалов
На выставке были представлены значимые снимки Михаила
Награду Союза журналистов «Честь. Достоинство. Профессионализм» вручили сыну Михаила Глебу Калянову
Выставка будет работать до 15 марта
Во вступительной речи коллеги Михаила, военкоры, делились воспоминаниями о работе с ним, о его нраве и любви к работе
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