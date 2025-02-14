Челябинский облсуд оставил без изменений приговор Полины Иосифовой, организовавшей покушение на убийство бизнесмена Бориса Спиридонова, фигурирующего в деле о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, через апелляцию она хотела добиться условного наказания.
«Приговор суда первой инстанции оставить без изменений», — передает корреспондент решение судьи. О законности и правильности решения Южноуральского горсуда, где вынесено решение, заявляла прокурор.
На заседание впервые пришел Спиридонов. Бизнесмен настаивает на более детальном рассмотрении уголовного дела, однако считает, что девушку следует отпустить. По его мнению, она уже «свое выстрадала». Во время прений Иосифова и ее мать не смогли сдержать слез, а также сообщили, что подсудимая выходит замуж.
Полину Иосифову задержали в начале 2024 года сотрудники УФСБ по региону. Для того, чтобы выйти на организатора пришлось развернуть спецоперацию с инсценировкой смерти Спиридонова. Девушку задержали в момент передачи киллерам оплаты.
Иосифова полностью признала вину и решила сотрудничать со следствием. Южноуральский горсуд отправил ее в колонию общего режима на четыре года. Вместе с этим, Спиридонов является ключевым свидетелем по делу о коррупции в мэрии Троицка. Следствие связывало девушку с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым. Сейчас Виноградов, как и его однофамилец, бывший мэр Александр, проходит по делу о коррупции.
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