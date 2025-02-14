14 февраля 2025

Мэры ЯНАО поделились кадрами редкого природного явления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В День всех влюбленных в небе ЯНАО раскинулось северное сияние
В День всех влюбленных в небе ЯНАО раскинулось северное сияние Фото:

В ночь с 14 на 15 февраля по всей территории ЯНАО можно наблюдать северное сияние. Мэры села Находка и деревни Хампур (ЯНАО) Петр Фудин и Олег Шмаков поделились кадрами этого редкого природного явления.

«Прямо сейчас в Харампуре, можно увидеть вот такое потрясающее явление природы», — написал Шмаков в своем telegram-канале. Фудин также любовался явлением: «Такая красота сейчас в Находке».

Они опубликовали кадры, на которых изображено небо, переливающееся зеленым свечением. Также в сети появились фотографии с озера Ханто.

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В ночь с 14 на 15 февраля по всей территории ЯНАО можно наблюдать северное сияние. Мэры села Находка и деревни Хампур (ЯНАО) Петр Фудин и Олег Шмаков поделились кадрами этого редкого природного явления. «Прямо сейчас в Харампуре, можно увидеть вот такое потрясающее явление природы», — написал Шмаков в своем telegram-канале. Фудин также любовался явлением: «Такая красота сейчас в Находке». Они опубликовали кадры, на которых изображено небо, переливающееся зеленым свечением. Также в сети появились фотографии с озера Ханто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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