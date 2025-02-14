В День всех влюбленных в небе ЯНАО раскинулось северное сияние
В ночь с 14 на 15 февраля по всей территории ЯНАО можно наблюдать северное сияние. Мэры села Находка и деревни Хампур (ЯНАО) Петр Фудин и Олег Шмаков поделились кадрами этого редкого природного явления.
«Прямо сейчас в Харампуре, можно увидеть вот такое потрясающее явление природы», — написал Шмаков в своем telegram-канале. Фудин также любовался явлением: «Такая красота сейчас в Находке».
Они опубликовали кадры, на которых изображено небо, переливающееся зеленым свечением. Также в сети появились фотографии с озера Ханто.
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