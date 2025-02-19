19 февраля 2025

В Минобороны РФ рассказали о тюменском бойце, который разминирует дороги в зоне СВО. Видео

Тюменский боец разминировал дороги в зоне проведения спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец уехал в зону СВО в 2022 году
Тюменец уехал в зону СВО в 2022 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Тюмени отправился в зону СВО в 2022 году. Там он занимается разминированием дорог и инженерной разведкой. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Уроженец Тюмени с позывным „Гаврош“ находится в зоне специальной военной операции с 2022 года. Он не смог оставаться в стороне и встал на защиту Родины по зову сердца. <...> Основными задачами его подразделения являются разминирование дорог от мин противника, наведение безопасных коридоров из сетки для защиты техники от FPV-дронов ВСУ, а также инженерная разведка», — сообщили в Минобороны.

Мужчину наградили медалями «За отвагу», «За разминирование» и медалью Жукова. Сейчас тюменец проходит службу в инженерно-саперном батальоне.

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Житель Тюмени отправился в зону СВО в 2022 году. Там он занимается разминированием дорог и инженерной разведкой. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Уроженец Тюмени с позывным „Гаврош“ находится в зоне специальной военной операции с 2022 года. Он не смог оставаться в стороне и встал на защиту Родины по зову сердца. <...> Основными задачами его подразделения являются разминирование дорог от мин противника, наведение безопасных коридоров из сетки для защиты техники от FPV-дронов ВСУ, а также инженерная разведка», — сообщили в Минобороны. Мужчину наградили медалями «За отвагу», «За разминирование» и медалью Жукова. Сейчас тюменец проходит службу в инженерно-саперном батальоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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