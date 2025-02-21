21 февраля 2025

ВС РФ столкнулись в бою с F-16 и крещение бойцов: главное о спецоперации на Украине 21 февраля

Пилоты ВС РФ победили F-16 в воздушной схватке
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, пилот вертолета, военный пилот, воздушные войска, вертолетчик, вкс россии, армия россии
Российские пилоты уничтожают вражеские самолеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные ВС РФ берут под контроль территории в ДНР и ликвидируют в воздухе десятки украинских самолетов и дронов. Помощь сражающимся на передовой оказывают ветераны боевых действий, получившие ранения, а также представители церкви. Тем временем российские дипломаты ведут успешные переговоры с американской стороной. О главном, касающемся спецоперации, к этому часу — в материале URA.RU.

Пилоты ВС РФ ликвидировали самолеты, на которые делали ставку ВСУ

F-16.stock
F-16 не ушел от российских военных
Фото:

Российские пилоты в зоне СВО успешно провели воздушный бой с истребителями F-16, ранее переданными Украине. Обошлось без потерь для российской стороны. Об этом рассказал telegram-канал «Военный обозреватель». В сообщении также упоминается, что информация о потерях среди украинских сил различается.

Первые самолеты F-16, предоставленные США Киеву, были направлены на Украину летом 2024 года. Уже в августе силами ВС РФ был сбит первый истребитель.

Еще два населенных пункта перешли под контроль российских военных

Российские военные взяли под контроль поселок Надеждинка и село Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом официально объявило Министерство обороны РФ. Боевые успехи стали частью стратегических действий на территории СВО.

ФСБ, учения. Челябинск
Российские военные успешно продвигаются в ДНР
Фото:

Ранее, 19 февраля, российские военные завершили полное освобождение микрорайона Северный в Часовом Яре ДНР. Об этом рассказали в Добровольческом корпусе в составе группировки «Юг».

Российский ЗРК уничтожил более 30 украинских дронов

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» ликвидировал более 30 беспилотников ВСУ в районе Артемовска и Часового Яра за последний месяц. Информацию подтвердили представители Министерства обороны России.

Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock
ЗРК помогают успешно противостоять атаке и слежению дронов
Фото:

В дополнение к использованию ЗРК, на территории применяются и другие средства для защиты войск, включая пулеметные установки с дистанционным управлением. Это позволяет эффективно противостоять атакам беспилотников, минимизируя риски для жизни российских военнослужащих.

Бойцам СВО помогают священники

Более 42 тысяч военнослужащих, участвующих в спецоперации, были крещены военными священниками Русской православной церкви. По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, всего в зону боевых действий за время операции прибыло свыше двух тысяч священников.

Строительство хосписа на Изоплитной, 24а. Екатеринбург
Священник рассказал, что в каждом блиндаже ВС РФ есть иконы
Фото:

«Они побывали на передовой, совершив более 4 500 командировок <…> И эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от 10 дней, месяца, двух, трех. Некоторые священники сегодня находятся там от 1,5 до 2 лет», — заявил митрополит Кирилл.

Митрополит также подчеркнул, что деятельность священников не ограничивается лишь религиозными обрядами. Они оказывают моральную поддержку военнослужащим, что способствует укреплению их духовной стойкости и мотивации.

Военнослужащие решают работать, несмотря на ранения

Около 60% ветеранов спецоперации, получивших ранения и инвалидность, продолжают свою службу в структурах министерства. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она также отметила, что ветераны, решившие остаться на службе, находят применение своему опыту, работая в различных направлениях. Многие из них трудоустраиваются в военкоматах, а также занимаются протезированием и реабилитацией, что помогает использовать их знания и навыки для помощи другим.

Москва и Вашингтон встретились без камер

В Швейцарии прошли неофициальные тайные встречи между представителями России и США, обсуждающие украинский конфликт. Эти дискуссии, как утверждается, не включали государственных служащих, но участники обладали дипломатическим опытом.

Пресс-завтрак с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным. Екатеринбург
Представители России и США встретились в Швейцарии
Фото:

В материале агентства Reuters уточняется, что такие встречи являются частью «побочного канала» коммуникации. По словам его авторов, их можно рассматривать как способ поддержания диалога в период после президентских выборов в США.

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Военные ВС РФ берут под контроль территории в ДНР и ликвидируют в воздухе десятки украинских самолетов и дронов. Помощь сражающимся на передовой оказывают ветераны боевых действий, получившие ранения, а также представители церкви. Тем временем российские дипломаты ведут успешные переговоры с американской стороной. О главном, касающемся спецоперации, к этому часу — в материале URA.RU. Российские пилоты в зоне СВО успешно провели воздушный бой с истребителями F-16, ранее переданными Украине. Обошлось без потерь для российской стороны. Об этом рассказал telegram-канал «Военный обозреватель». В сообщении также упоминается, что информация о потерях среди украинских сил различается. Первые самолеты F-16, предоставленные США Киеву, были направлены на Украину летом 2024 года. Уже в августе силами ВС РФ был сбит первый истребитель. Российские военные взяли под контроль поселок Надеждинка и село Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом официально объявило Министерство обороны РФ. Боевые успехи стали частью стратегических действий на территории СВО. Ранее, 19 февраля, российские военные завершили полное освобождение микрорайона Северный в Часовом Яре ДНР. Об этом рассказали в Добровольческом корпусе в составе группировки «Юг». Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» ликвидировал более 30 беспилотников ВСУ в районе Артемовска и Часового Яра за последний месяц. Информацию подтвердили представители Министерства обороны России. В дополнение к использованию ЗРК, на территории применяются и другие средства для защиты войск, включая пулеметные установки с дистанционным управлением. Это позволяет эффективно противостоять атакам беспилотников, минимизируя риски для жизни российских военнослужащих. Более 42 тысяч военнослужащих, участвующих в спецоперации, были крещены военными священниками Русской православной церкви. По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, всего в зону боевых действий за время операции прибыло свыше двух тысяч священников. «Они побывали на передовой, совершив более 4 500 командировок <…> И эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от 10 дней, месяца, двух, трех. Некоторые священники сегодня находятся там от 1,5 до 2 лет», — заявил митрополит Кирилл. Митрополит также подчеркнул, что деятельность священников не ограничивается лишь религиозными обрядами. Они оказывают моральную поддержку военнослужащим, что способствует укреплению их духовной стойкости и мотивации. Около 60% ветеранов спецоперации, получивших ранения и инвалидность, продолжают свою службу в структурах министерства. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она также отметила, что ветераны, решившие остаться на службе, находят применение своему опыту, работая в различных направлениях. Многие из них трудоустраиваются в военкоматах, а также занимаются протезированием и реабилитацией, что помогает использовать их знания и навыки для помощи другим. В Швейцарии прошли неофициальные тайные встречи между представителями России и США, обсуждающие украинский конфликт. Эти дискуссии, как утверждается, не включали государственных служащих, но участники обладали дипломатическим опытом. В материале агентства Reuters уточняется, что такие встречи являются частью «побочного канала» коммуникации. По словам его авторов, их можно рассматривать как способ поддержания диалога в период после президентских выборов в США.
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