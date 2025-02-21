Пилоты РФ успешно провели воздушный бой против F-16

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Российские пилоты провели воздушный бой против F-16 в зоне СВО
Российские пилоты провели воздушный бой против F-16 в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские пилоты успешно провели воздушный бой в зоне СВО против американского истребителя F-16, которые ранее были направлены на помощь Украине. Об этом сообщают военкоры. 

«Дальний ракетный бой [прошел] между экипажами российских истребителей и украинских F-16. С российской стороны — без потерь», — передает telegram-канал «Военный обозреватель». Он добавил, что информация о потерях среди украинских сил различается.

На американские истребители F-16 украинский лидер Владимир Зеленский делал ставку еще два года назад. Именно тогда он начал запрашивать у Запада эти истребители. Первые самолеты F-16, обещанные США Киеву, были доставлены на Украину летом 2024 года. Уже в августе того года сообщалось о первом сбитом вражеском истребителе силами ВС РФ.

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Российские пилоты успешно провели воздушный бой в зоне СВО против американского истребителя F-16, которые ранее были направлены на помощь Украине. Об этом сообщают военкоры.  «Дальний ракетный бой [прошел] между экипажами российских истребителей и украинских F-16. С российской стороны — без потерь», — передает telegram-канал «Военный обозреватель». Он добавил, что информация о потерях среди украинских сил различается. На американские истребители F-16 украинский лидер Владимир Зеленский делал ставку еще два года назад. Именно тогда он начал запрашивать у Запада эти истребители. Первые самолеты F-16, обещанные США Киеву, были доставлены на Украину летом 2024 года. Уже в августе того года сообщалось о первом сбитом вражеском истребителе силами ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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