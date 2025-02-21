Стало известно о визите на передовую нескольких тысяч священников

Митрополит Кирилл: более 42 тысяч военных были крещены в зоне СВО
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Священники за время СВО крестили более 40 тысяч военных
Священники за время СВО крестили более 40 тысяч военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 42 тысяч военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, были крещены военными священниками Русской православной церкви. Всего за время проведения СВО, зону боевых действий посетило более двух тысяч священников. Об этом сообщил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Более 2 000 священников побывали на передовой, совершив более 4 500 командировок <...> И эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от 10 дней, месяца, двух, трех. Некоторые священники сегодня находятся там от 1,5 до 2 лет», — заявил митрополит Кирилл, который также занимает должность председателя Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что священники не только проводят религиозные обряды, но и оказывают моральную поддержку бойцам, что значительно укрепляет их духовную стойкость и мотивацию. Так, только по официальным данным, более 42 тысяч военнослужащих в зоне проведения СВО были крещены.

Митрополит уточнил, что в каждом блиндаже ВС РФ есть иконы. «И сегодня в каждый блиндаж можно войти и увидеть иконы, увидеть стяг с Нерукотворным Спасом, те святыни, которые действительно являются очень важными сегодня для военнослужащих. Это тоже все деятельность наших священников и нашей церкви», — заявил священник.

Ранее стало известно, что на фронте стали присутствовать неоязыческие настроения среди военнослужащих. Патриарх Кирилл призвал с ними бороться, заявив, что священникам, посещающим территорию боевых действий, необходима специальная подготовка для борьбы с этим явлением.

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Более 42 тысяч военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, были крещены военными священниками Русской православной церкви. Всего за время проведения СВО, зону боевых действий посетило более двух тысяч священников. Об этом сообщил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. «Более 2 000 священников побывали на передовой, совершив более 4 500 командировок <...> И эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от 10 дней, месяца, двух, трех. Некоторые священники сегодня находятся там от 1,5 до 2 лет», — заявил митрополит Кирилл, который также занимает должность председателя Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что священники не только проводят религиозные обряды, но и оказывают моральную поддержку бойцам, что значительно укрепляет их духовную стойкость и мотивацию. Так, только по официальным данным, более 42 тысяч военнослужащих в зоне проведения СВО были крещены. Митрополит уточнил, что в каждом блиндаже ВС РФ есть иконы. «И сегодня в каждый блиндаж можно войти и увидеть иконы, увидеть стяг с Нерукотворным Спасом, те святыни, которые действительно являются очень важными сегодня для военнослужащих. Это тоже все деятельность наших священников и нашей церкви», — заявил священник. Ранее стало известно, что на фронте стали присутствовать неоязыческие настроения среди военнослужащих. Патриарх Кирилл призвал с ними бороться, заявив, что священникам, посещающим территорию боевых действий, необходима специальная подготовка для борьбы с этим явлением.
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