В Курганской области состоялось трехдневное тактико-специальное учение росгвардейцев и авиационного подразделения объединения. Оно шло под руководством генерал-лейтенанта Дмитрия Черепанова, первого заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии, который высоко оценил работу курганских бойцов. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
«В течение трех дней на территории Кургана и области личный состав отрабатывал учебно-боевые задачи в различных условиях. Применялись новые способы действий с учетом боевого опыта, полученного во время служебных командировок в районе специальной военной операции. Подразделения выполнили все задачи в полном объеме», — сообщается на сайте Росгвардии.
Во время учений учитывалось, как налажено взаимодействие с другими структурами — ФСБ, МВД, МЧС России, Погрануправления, Центра медицины катастроф. Привлекалось авиационное подразделение Уральского округа Росгвардии. Черепанов отметил, что личный состав Росгвардии готов к выполнению любых служебно-боевых задач, независимо от обстановки.
Участие росгвардейцев в трехдневных учениях происходит на фоне недавнего важного вклада курганских бойцов в специальную военную операцию. Они принимали участие в освобождении населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и проявили готовность к выполнению самых сложных задач.
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