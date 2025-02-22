Столкнулись два легковых автомобиля (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) возле спорткомплекса «Виадук» вечером 23 февраля столкнулись две легковушки. Об этом в соцсети сообщили в городском департаменте общественной безопасности и гражданской защиты.
«Сегодня в 18:20 часов на Виадуке произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один пострадавший», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавший госпитализирован медиками. В соцсети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что видимость на дороге очень плохая, идет снег. На месте работают экстренные службы.
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