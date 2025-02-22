22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Новом Уренгое в ДТП у спорткомплекса пострадал человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкнулись два легковых автомобиля (архивное фото)
Столкнулись два легковых автомобиля (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) возле спорткомплекса «Виадук» вечером 23 февраля столкнулись две легковушки. Об этом в соцсети сообщили в городском департаменте общественной безопасности и гражданской защиты.

«Сегодня в 18:20 часов на Виадуке произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один пострадавший», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован медиками. В соцсети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что видимость на дороге очень плохая, идет снег. На месте работают экстренные службы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) возле спорткомплекса «Виадук» вечером 23 февраля столкнулись две легковушки. Об этом в соцсети сообщили в городском департаменте общественной безопасности и гражданской защиты. «Сегодня в 18:20 часов на Виадуке произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один пострадавший», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пострадавший госпитализирован медиками. В соцсети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что видимость на дороге очень плохая, идет снег. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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