В мае 2023 года историки, краеведы и общественники подали инициативу о присвоении Салехарду почетного и заслуженного звания города «Трудовой доблести», за героический труд в годы Великой Отечественной войны. Жители окружной столицы собрали более пяти тысяч подписей, а глава города Алексей Титовский выступил с ходатайством перед депутатами заксобрания ЯНАО. Однако присвоение почетного титула затянулось до 2025 года. Младший научный сотрудник ямальского научного центра изучения Арктики, историк Ольга Рябкова рассказала URA.RU о причинах задержки в несколько лет.
«Чтобы получить это почетное звание, город должен соответствовать ряду критериев: его предприятиям присвоены высокие трудовые награды всесоюзного значения, также орден Красного Знамени от Государственного комитета обороны. У жителей города тоже должны быть высокие трудовые награды. У жителей нашего города, конечно, имелись награды всесоюзного значения — орден Ленина и другие», — отметила Ольга Рябкова.
Она рассказала о процедуре, которую прошла, чтобы подтвердить факты массового трудового героизма Салехарда. Специалистам Российской академии наук город-претендент должен предоставить историко-архивное обоснование и подлинные архивные документы (с соответствующими печатями, подтверждающими их подлинность). Такое обоснование младший научный сотрудник Ольга Рябкова написала, а вот со сбором документов возникли трудности.
«Путь был сложным. Мы долго искали документы — практически четыре года заняла эта работа. Документы по салехардским предприятиям, которые попали в историческую справку, находились в разных уголках страны. Так, награды Салехардского рыбоконсервного комбината — уникального предприятия, благодаря рыбной промышленности которого держалась вся экономика округа в военные годы, были найдены только с третьей попытки», — рассказала Рябкова.
Документы по Салехардскому рыбоконсервному комбинату сперва искали в ямальском архиве — не нашли. Затем обратились в Омский и в Тюменский архивы — документов не было и там. Специалистам осталось проверить только Главное управление рыбной промышленности Сибири (Главсибрыбпром) в Новосибирске — оттуда, наконец, пришел ответ: комбинат действительно выдвигался на первую премию. Впоследствии нашлись еще несколько знамен областного значения и другие высокие награды.
Так же вышло с Салехардским молочно-овощным совхозом и колхозом «Красный Октябрь» — документы об их трудовых наградах нашлись только в Москве. Совхоз в военные годы перевыполнял планы и выигрывал награды всесоюзного значения. Огромную лепту внесли также заводы по рыбной промышленности — Аксарковский рыбозавод, Тазовский, который в 1943 году стал консервной фабрикой, и другие. Важным предприятием была также Салехардская пристань, входящая в систему Нижне-Иртышского речного пароходства.
«Площадь ее работы — около 2,5 тысячи километров, уходила далеко на Север. В 1941-1942 годы был сформирован Салехардский технический участок, который проверял обстановку и открывал навигацию. Суда проводили замеры, зажигали сигнальные огни и находили места, благодаря которым малый рыболовецкий флот мог спасаться от штормов — все делалось для того, чтобы из региона речными путями было легче вывозить продукцию на фронт. С каждым годом наша пристань перевыполняла планы и была одной из крупнейшей среди подобных предприятий даже в структуре Нижне-Иртышского речного пароходства», — сообщила Рябкова.
О трудовых наградах салехардцев писали в местных газетах, таких как «Красный Север», — многие из них сохранились в архивах МВК имени И. С. Шемановского. Примеров трудового героизма северян — масса, их не пришлось долго искать. Научный сотрудник Ольга Рябкова отметила, что самым поразительным в перевыполнении планов в годы войны был сам человеческий труд — ведь в те годы внедрение механизированных систем на заводах было минимальным, а порой и совсем отсутствовало. Поэтому салехардцы приближали Победу, трудясь в основном вручную.
В честь звания «Города трудовой доблести» на площади Победы в Салехарде установят стелу, созданием которой займется скульптор-монументалист Денис Стритович. Об этом сообщил мэр Титовский. Ранее URA.RU писало, что 15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. Этот титул город ждал с 2023 года.
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