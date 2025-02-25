В Тюменской области ждут назначения нового военного комиссара

Исполняющая обязанности начальника военкомата Тобольска и Тобольского района Елена Вейнер не будет утверждена в этой должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военного комиссариата Тюменской области. Там уточнили, что на пост начальника подразделения претендуют несколько военных: их кандидатуры рассматриваются штабом ЦВО.
«Временное исполнение обязанностей военного комиссара Тобольска и Тобольского района возложено на Вейнер Е. А. В ближайшее время на должность военного комиссара будет назначен действующий военнослужащий (в настоящее время материалы на кандидатов проходят согласование и рассматриваются штабом Центрального военного округа)», — указано в ответе Военного комиссариата Тюменской области на официальный запрос URA.RU.
Там добавили, что предыдущий глава военного комиссариата Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин был уволен 3 февраля. По официальным данным — в связи с реорганизацией. По версии источников URA.RU, для продолжения работы в этой должности ему нужно было оформить специальный допуск. Однако Бердин не стал этого делать, потому что после оформления документа на протяжении пяти лет нельзя покидать пределы Российской Федерации.
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